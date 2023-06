“Sei stato il primo”. Barbara D'Urso ricorda affettuosamente Silvio Berlusconi - Controcopertina

La celebre presentatrice TV, Barbara D’Urso, esprime il suo profondo affetto per Silvio Berlusconi e ricorda i momenti significativi condivisi con l’ex premier.

Silvio Berlusconi: Un Addio che ha Commosso l’Italia

Silvio Berlusconi, il carismatico leader di Forza Italia e ex Primo Ministro, si è spento a 86 anni dopo una dura battaglia contro una grave malattia. La sua scomparsa ha toccato il cuore di molti, tra cui esponenti della politica italiana e figure dello spettacolo, che si sono uniti nel dolore della sua famiglia.

Barbara D’Urso Rompe il Silenzio

Una delle voci più sentite in seguito alla scomparsa di Silvio Berlusconi è quella della nota presentatrice TV Barbara D’Urso. La D’Urso ha deciso di condividere le sue emozioni con un toccante messaggio in memoria dell’ex premier.

“Sei stato il primo”: Parole che Arrivano dal Cuore

Con parole cariche di gratitudine e affetto, Barbara D’Urso ha reso omaggio al defunto statista:

“Sono davvero triste”, ha esordito, aggiungendo: “Grazie per avermi accolta nella tua prima tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili”.

La D’Urso ha proseguito ricordando il contagioso entusiasmo di Berlusconi:

“Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro… Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia… E come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all’opera in quegli anni. Mi inorgoglisce quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna ‘col sorriso di velluto e le palle d’acciaio’, perché in queste poche parole c’è tutto l’affetto professionale che non hai mai mancato di dimostrarmi… Non ti dimenticherò mai… Ciao Silvio”.

Un Cordoglio Nazionale

Non solo Barbara D’Urso, ma molti altri volti noti hanno espresso il loro dolore per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Tra questi:

Cesara Buonamici al Tg5, visibilmente commossa.

al Tg5, visibilmente commossa. Federica Panicucci , che non ha trattenuto le lacrime.

, che non ha trattenuto le lacrime. Francesco Vecchi, che ha dedicato un momento di silenzio in diretta a Mattino 5 News.

Silvio Berlusconi sarà ricordato non solo come un leader politico, ma anche come una figura che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di coloro con cui ha condiviso la sua straordinaria avventura.