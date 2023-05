Serena Bortone: Addio alla Rai e nuove prospettive televisive - Controcopertina

Un colpo di scena coinvolge Serena Bortone, poiché arrivano conferme del suo imminente addio alla Rai, un cambiamento che sembra ormai inevitabile. Dopo l’uscita di scena di Fabio Fazio, anche la conduttrice di Oggi è un altro giorno sembra pronta a lasciare la televisione pubblica. Le ultime indiscrezioni, riportate dal sito Dagospia, svelano persino la sua possibile destinazione futura.

Un’indiscrezione sul futuro di Serena Bortone

Nei giorni scorsi, è emersa un’indiscrezione riguardante il futuro di Serena Bortone alla Rai. La conduttrice ha perso numerosi telespettatori, raggiungendo un livello inferiore a 2 milioni di spettatori. A causa di ciò, è probabile che venga introdotto il volto di Milo Infante nel palinsesto pomeridiano, dato il suo successo e l’affetto ricevuto con la conduzione di Ore 14. Ma ora concentriamoci su dove potremmo vedere la presentatrice in futuro.

La possibile destinazione di Serena Bortone

Un’immagine di Serena Bortone in compagnia di un’amica ha portato a ipotizzare la sua prossima avventura professionale, che dovrebbe iniziare al termine della stagione televisiva in corso. Questa amica non è una persona qualsiasi, ma opera in un ambito ben definito del piccolo schermo. Dagospia ha fatto un accostamento e ha lanciato una notizia dirompente.

Il sito di Roberto D’Agostino ha scritto: “Si vocifera in Rai che Serena Bortone sia in trattativa per passare a Discovery. Tre giorni fa, su Instagram, ha pubblicato una foto con Laura Carofoli, responsabile della programmazione e produzione del canale americano. La didascalia recita: ‘Ritrovare le amiche vere’. Sarà solo una coincidenza? Prendendo spunto dall’esperienza di Fazio, Bortone, grande amica di Stefano Coletta, direttore del Prime Time Rai, potrebbe decidere di lasciare prima di essere esclusa”.

Pertanto, come accaduto all’attuale presentatore di Che tempo che fa, anche Serena Bortone potrebbe intraprendere la strada di Fabio Fazio e potremmo rivederla sul canale Nove del piccolo schermo. Resta da attendere ulteriori conferme per saperne di più.