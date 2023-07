Serena Grandi: Una confessione intima e un episodio ‘hot’ che ha lasciato tutti senza parole

Le parole di Serena Grandi durante un’intervista rilasciata recentemente a Chi hanno toccato corde profonde. L’attrice ha condiviso un periodo difficile legato alla malattia e ha svelato un episodio ‘hot’ che l’ha coinvolta personalmente.

Una battaglia contro il cancro e la chirurgia estetica

Serena Grandi ha rivelato di aver affrontato una dura battaglia contro il cancro che ha segnato profondamente la sua vita. In merito a un intervento di chirurgia estetica al seno, ha dichiarato: “Se avessi saputo dell’esistenza del problema, sarei corsa immediatamente in ospedale. L’avrei posticipato o addirittura evitato completamente. La lotta contro il cancro era molto più importante per me”.

Parlando del suo libro “Serena a tutti i costi – Lettere di una vita mai inviate”, ha aggiunto: “Il mio corpo è segnato dagli interventi di chirurgia estetica e non riesco più a riconoscermi. Non siamo più la coppia inossidabile di un tempo. Il mio corpo è ormai martoriato, a causa della chirurgia estetica e di una sanità poco attenta. Ho persino eliminato tutti gli specchi da casa perché non riesco più a guardarmi”.

Un episodio ‘hot’ a Positano

Ripensando al passato, Serena Grandi ha condiviso un episodio molto intimo e quasi ‘hot’: “Qualche anno fa, durante un Capodanno a Positano, ho fatto l’amore nei corridoi di un hotel con un ragazzo molto più giovane di me. La passione era incontenibile. Sotto di noi c’era il mare e tutto il mondo festeggiava”.

Il caso della detenzione e lo spaccio di cocaina

Nel 2003, la vita di Serena Grandi è stata segnata da un altro episodio significativo. L’attrice è stata accusata di detenzione e spaccio di cocaina: “Avevo all’incirca 45 anni, mentre mio figlio Edoardo ne aveva solo 12. Da un giorno all’altro mi sono ritrovata coinvolta in qualcosa di molto più grande di me. Sono stata agli arresti domiciliari per sei lunghi mesi. In seguito, sono stata scagionata ancora prima dell’inizio del processo e, anche se molto tempo dopo, sono stata risarcita”.

Le parole di Serena Grandi ci offrono uno sguardo intimo sulla sua vita, fatta di battaglie personali e momenti intensi. Continuiamo a seguire il suo percorso, consapevoli che ogni storia ha sfumature complesse e sorprendenti.