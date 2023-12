In un episodio tanto insolito quanto audace, un giovane di 22 anni ha escogitato un piano di furto fuori dall’ordinario. Si è introdotto in un negozio all’interno di un centro commerciale di Varsavia, Polonia, fingendosi un manichino in vetrina, ma la sua astuzia è stata messa a dura prova.

L’ingegnoso stratagemma

Intrappolato nell’attesa della chiusura del centro commerciale, il giovane criminale si è vestito con abiti nuovi e si è mimetizzato tra i manichini esposti nella vetrina di un negozio di abbigliamento. In una mossa che ricorda gli artisti di strada che si fingono statue per sorprendere i passanti, il giovane ha cercato di ingannare le guardie di sicurezza.

Il colpo audace

Non appena si è accorto che il centro commerciale era completamente deserto e che le guardie erano distratte o all’oscuro della sua presenza, il giovane ha abbandonato la sua posizione “da manichino” e si è diretto verso una gioielleria. Qui ha compiuto un colpo audace, rubando una considerevole quantità di preziosi, tra cui collane, orecchini, anelli e bracciali di grande valore.





La scoperta e l’arresto

Tuttavia, la sua bravata è stata catturata dalle telecamere di sicurezza, e il giovane è stato rapidamente individuato dalle autorità. Gli agenti di polizia hanno scattato in azione, arrestandolo sul posto.

Le conseguenze legali

Attualmente, il giovane è accusato di furto con scasso, un reato grave che potrebbe costargli fino a 10 anni di carcere. È importante notare che, se non fosse stato ripreso dalle telecamere, avrebbe probabilmente evitato di essere scoperto, poiché nessuno si era accorto della sua articolata mossa prima della chiusura dei negozi. Solo in seguito, il personale della gioielleria vicina al negozio di abbigliamento ha presentato denuncia per furto.

Un modus operandi insolito

Si ritiene che il giovane abbia utilizzato con successo lo stesso stratagemma di furto per depredare altri negozi a Varsavia, svuotando numerosi registratori di cassa. Tuttavia, la sua straordinaria astuzia è stata svelata grazie alle telecamere di sicurezza, dimostrando che, anche nei casi di furto più insoliti, la legge alla fine prevale.