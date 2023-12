Il Natale 2023 è stato un periodo di cambiamenti per Fedez e Chiara Ferragni, la celebre coppia di influencer italiana nota come la “Royal Family di Milano”. Quest’anno, anziché trascorrere le festività all’insegna della consueta opulenza e dei viaggi esotici, la coppia ha fatto una svolta inaspettata nella loro tradizione natalizia.

Dopo aver affrontato controversie e multe, tra cui quella dell’Antitrust per pubblicità ingannevole legata al pandoro Balocco, Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di rivedere i propri piani per le festività. Inizialmente, l’idea era quella di una vacanza in una rinomata località sciistica, come annunciato da Fedez in risposta ai suoi follower su Instagram. Tuttavia, alla fine, la coppia ha optato per un Natale tranquillo nella loro lussuosa residenza di City Life a Milano.

La situazione di Chiara Ferragni





Chiara Ferragni, conosciuta per la sua presenza costante e influente sui social media, ha mantenuto un profilo molto più basso rispetto al solito durante questa stagione festiva. Questo atteggiamento contrasta notevolmente con la sua abitudine di condividere dettagli intimi della sua vita su piattaforme come Instagram.

Dopo il rilascio di un video di scuse legato al caso pandoro Balocco, Chiara Ferragni è sembrata profondamente colpita dall’accaduto. Alcuni vicini hanno descritto l’influencer come “sconvolta” e “sull’orlo di un crollo emotivo” a causa delle recenti controversie.

Nel frattempo, suo marito, Fedez, ha ripreso a pubblicare video sui social, ma ha scelto di mantenere una certa riservatezza. I protagonisti delle sue storie sono stati principalmente i loro figli, Leone e Vittoria, e le loro reazioni ai regali di Natale.

Un Natale diverso dai soliti

A differenza degli anni precedenti, in cui i Ferragnez avevano condiviso con milioni di follower i loro outfit festivi e le avventure in località turistiche esotiche, quest’anno è stato notevolmente diverso. La loro assenza sui social media durante il periodo natalizio è stata evidente e sorprendente.

La situazione è stata ulteriormente enfatizzata dalle conseguenze dell’affaire Balocco, che ha portato molti follower a distaccarsi dai profili social dell’influencer. La decisione di non condividere la loro gioia durante le festività su Instagram sembra essere stata una mossa ponderata, considerata più rispettosa e appropriata in un momento di tensione pubblica.

Questo Natale insolitamente tranquillo e privo di post sui social segna una nuova fase nella vita pubblica della coppia, che sta cercando di ristabilire un equilibrio dopo le polemiche degli ultimi mesi. Resta da vedere come questa esperienza influenzerà il loro approccio futuro alla vita digitale e alla celebrità.