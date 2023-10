Si parla molto di le in Tv, ma chi è Esra Dermancioglu, Behice di Terra Amara: Marito e figli

Scopri tutto sulla talentuosa attrice Esra Dermancioglu, la spietata Behice di Terra Amara.

Il volto di Behice in Terra Amara

Esra Dermancioglu è diventata un volto noto in Italia grazie al suo ruolo di Behice Hekimoglu in Terra Amara. La sua interpretazione della spietata zia Behice ha attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto per la sua crudeltà e le sue macchinazioni. Recentemente, nelle puntate in onda, è stata proprio lei a togliere la vita ad Hunkar Yaman, interpretata da Bergüzar Korel. La sua bravura nel portare avanti questo ruolo complesso è indiscutibile.

Chi è Esra Dermancioglu?

Esra Dermancioglu è nata ad Istanbul nel 1968 ed è un’attrice di grande talento. Ha frequentato il Franklin College in Svizzera e successivamente ha studiato recitazione in scuole prestigiose. Oltre alla recitazione, ha anche partecipato a lezioni di canto. La sua carriera cinematografica comprende numerosi film, alcuni dei quali sono diventati famosi anche all’estero, come “Ayla – La figlia senza nome”.

La carriera di Esra

In Turchia, Esra Dermancioglu è principalmente una figura teatrale, nota soprattutto per la sua abilità nell’arte della commedia. La sua passione per far ridere le persone è evidente nei suoi spettacoli teatrali. Tuttavia, in Terra Amara, ha voluto sperimentare un ruolo completamente diverso, dimostrando la sua versatilità come attrice.

La vita privata di Esra Dermancioglu

Esra Dermancioglu ha avuto un matrimonio durato diversi anni, ma il suo ex marito non era una figura nota nel mondo dello spettacolo. La coppia ha avuto una figlia di nome Refia, ma alla fine hanno deciso di separarsi. Esra ha rivelato in interviste che è stata lei a prendere questa decisione, poiché il marito era contrario alla sua carriera di attrice. Attualmente, non è chiaro se abbia altre relazioni, poiché l’attrice è molto riservata sulla sua vita privata.

Esra Dermancioglu è una talentuosa attrice che ha conquistato il pubblico italiano con il suo ruolo in Terra Amara. La sua carriera è costellata di successi e il suo talento è indiscutibile.