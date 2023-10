Programmi Tv stasera sabato 21 ottobre 2023: Film live oggi su Rai, Mediaset e Sky

Scopri cosa c’è in TV questa sera con la nostra guida ai programmi televisivi del 21 ottobre 2023. Troverai una selezione di film, telefilm e intrattenimento per rendere la tua serata speciale.

Film della serata

Rai Tre – 21.20: Assassinio sull’Orient Express

Un uomo di affari con un oscuro passato viene ucciso misteriosamente sull’Orient Express. Hercule Poirot, un investigatore belga, è a bordo e dovrà scoprire il colpevole tra molti sospettati.

Rai 4 – 21.20: Colpi Proibiti

Il detective Louis Burke si infiltra in una prigione dove si svolgono combattimenti clandestini. Presto si troverà a partecipare a questi combattimenti per sopravvivere.

Rai Movie – 21.10: Il professor Cenerentolo

Umberto, un ingegnere in galera per una rapina fallita, frequenta la biblioteca di Ventotene per dare ripetizioni. Una commedia con personaggi improbabili.

Italia 1 – 21.19: I Croods

I Croods, una famiglia preistorica, si avventura in nuove scoperte e avventure in un mondo preistorico.

Rete 4 – 21.30: Rocky V

Dopo il ritiro dal ring, Rocky Balboa affronta problemi finanziari e inizia ad allenare una giovane promessa.

Sky Cinema – 21.15: Danpyr

In una Bosnia dilaniata dalla guerra, Harlan Draka, un Dampyr metà umano e metà vampiro, scopre i suoi poteri per sconfiggere un terribile Maestro della notte.

Iris – 21: Il collezionista

Un pericoloso maniaco nel South Carolina tiene segregate le sue vittime, tutte studentesse. Il poliziotto Alex Cross deve risolvere il caso.

Telefilm della serata

Rai Due – 21.20: S.W.A.T

Un uomo irrompe nella casa di un’attrice, uccidendo la sua donna di servizio. La guardia del corpo di Serena chiede l’intervento della S.W.A.T.

Intrattenimento della serata

Rai Uno – 21.25: Ballando con le Stelle

La diciottesima edizione di Ballando con le Stelle. Dodici personaggi VIP impareranno l’arte del ballo in coppia con maestri professionisti.

Canale 5 – 21.29: Tu si que vales

Talent show con concorrenti di tutte le età e nazionalità. In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari.

Questi sono solo alcuni dei programmi in TV questa sera. Scegli quello che preferisci e goditi una serata di intrattenimento.