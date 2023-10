Si parla molto di lei, ma chi è Dario Buzzolan marito di Luisella Costamagna: età, lavoro e figli

Luisella Costamagna, nata il 16 dicembre 1968 a Torino, è una giornalista italiana di grande successo, apprezzata per la sua eleganza e professionalità. Fin da giovane ha dimostrato una passione per la scrittura e il giornalismo, oltre ad avere una formazione in danza classica. Ha iniziato la sua carriera come conduttrice di un telegiornale regionale durante gli anni universitari, finanziando così i suoi studi.

Una Carriera di Successo in TV

Costamagna è conosciuta per la sua abilità nel condurre programmi televisivi, spesso affrontando temi politici e sociali delicati. Ha lavorato con noti giornalisti come Michele Santoro e Monica Giandotti, partecipando a programmi come “Moby Dick”, “Anno Zero”, e “Servizio Pubblico”. La sua carriera è stata costellata di successi televisivi e collaborazioni con diversi network, tra cui Rai e La7.

Una Passione per lo Sport e la Scrittura

Oltre alla sua carriera nel giornalismo, Luisella ha una grande passione per lo sport, avendo ottenuto recentemente un brevetto per le immersioni. In passato, ha persino giocato a calcio come centravanti. Questo dimostra la sua versatilità e il suo interesse per diverse sfere della vita.

Dario Buzzolan: Il Compagno di Luisella Costamagna

Dario Buzzolan è il compagno di lunga data di Luisella Costamagna. Nonostante la loro lunga relazione, i due non hanno mai scelto di sposarsi. In un’intervista del 2012, Luisella ha spiegato che il matrimonio non aggiungerebbe nulla a ciò che già hanno, ma hanno espresso la felicità di accogliere un altro figlio, se dovesse arrivare. La coppia ha un figlio di nome Davide, ma preferisce mantenere riservate le informazioni sulla sua vita privata.

La Carriera Letteraria di Dario Buzzolan

Dario Buzzolan è anche uno scrittore prolifico, autore di dieci libri, tra saggi e romanzi. La sua carriera letteraria è iniziata nel 1998 con un saggio sul regista George A. Romero e si è sviluppata con romanzi come “La vita degna” (2018), “In verità” (2020), e “Perché non sanno” (2022). Ha ricevuto il Premio Calvino nel 1998 e nel 2009 è stato finalista per il Premio Strega con il romanzo “I nostri occhi sporchi di Terra”.

In conclusione, Dario Buzzolan è non solo il compagno di Luisella Costamagna ma anche un autore di talento con una carriera letteraria di successo. La coppia continua a condurre una vita riservata, lontana dai riflettori mediatici.