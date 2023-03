“Si parte”. Isola dei Famosi 2023, data d’inizio ufficiale e cast bomba per la nuova edizione

Cresce l’attesa per l’Isola dei Famosi 2023! Nelle ultime ore sono state confermate le notizie sulla data di inizio, sul cast e sui concorrenti. A condurre il programma sarà Ilary Blasi, che di recente è stata nel mirino di Francesco Totti, suo ex marito. Secondo i media, Totti ha criticato le recenti foto della Blasi con il suo nuovo compagno, Bastian. Non perdetevi questa entusiasmante stagione dell’Isola dei Famosi!

Con una partnership di successo e una rinnovata energia, è pronta ad affrontare nuove sfide professionali. L’Isola dei Famosi 2023 sarà un momento decisivo per lei e per la sua carriera. I fan dovranno aspettare la fine del GF Vip 7 per rivederla in azione.

Non perdetevi l’attesissima Isola dei Famosi 2023! A partire da [data], lo show presenterà un cast di concorrenti all-star per il vostro piacere di vedere. Non perdete l’occasione di partecipare al divertimento!

Segnatevi i calendari! TVblog riporta che l’attesissimo inizio del programma avrà luogo il 17 aprile 2023. Il programma, che si articolerà in 10 puntate, sarà trasmesso da Canale 5. Ilary sarà affiancata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, che sostituiranno Nicola Savino, passato a un programma tutto suo. In Honduras, salvo cambiamenti imprevisti, possiamo sperare di rivedere Alvin. Non perdete questa straordinaria opportunità!

Secondo quanto riportato da TVblog, nel cast dei concorrenti dell’Isola si parla di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Cristina Scuccia, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes, Fiore Argento, Elga e Serena Enardu, Cristopher Leoni, Claudia Motta, Gian Maria Sainato, Marco Predolin, Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery. Sebbene non siano disponibili molte informazioni ufficiali, questa lista di nomi è molto convincente.

L’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi è stata circondata da polemiche, con la notizia che Ilary Blasi avrebbe bloccato la partecipazione di Flavia Vento. La showgirl Vento ha risposto alle affermazioni dicendo: “Sbagliano a negare una persona come me: dirò la verità, ma quando lo deciderò io”. Con un cast all star, questa stagione dell’Isola dei Famosi si preannuncia entusiasmante.