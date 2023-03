“Sono a conoscenza della sua vera identità, è giusto che anche voi la conosciate”: GF Vip 7, durissime critiche a Nikita prima della finale

Gli attacchi a Nikita Pelizon proseguono incessantemente. Questa volta, provengono dall’esterno della casa del GF Vip 7 e potrebbero avere conseguenze negative per la concorrente in vista della finale del 3 aprile. Attualmente, non è la favorita alla vittoria, poiché Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi la precedono nei pronostici. Tali commenti non le saranno di certo graditi, anche se li leggerà probabilmente solo dopo la conclusione del reality.

Da tempo, Nikita Pelizon è stata in gran parte esclusa dalle dinamiche degli altri partecipanti del GF Vip 7. Ha rapporti molto limitati con gli altri inquilini e solo Milena Miconi l’ha recentemente abbracciata o ha avuto maggiori interazioni con lei. Gli altri concorrenti la ignorano spesso, come dimostrato dall’ultimo episodio di GF Vip Radio, dove nessuno voleva rivolgerle nemmeno una domanda, indicando la mancanza di interesse nei suoi confronti.

In un’intervista rilasciata al settimanale Vero, un’ex vippona ha aspramente criticato Nikita Pelizon, che presto scoprirà il suo destino nel GF Vip 7. Essendo tra le finaliste, si troverà a combattere da sola contro tutti. L’ex inquilina, Wilma Goich, ha espresso un giudizio devastante su di lei, descrivendola come una persona malvagia e senza scrupoli, che avrebbe inoltre instaurato un’amicizia fittizia con Antonella, prima che quest’ultima venisse eliminata. Goich ha aggiunto che Antonella è ingenua e non riesce a comprendere l’astuzia di Nikita, mentre Edoardo è stato eliminato a causa sua. Riguardo a Daniele, ha affermato che entrambi avevano bisogno di affetto, ma non si tratta di amore.