Silvio Berlusconi e il lutto nazionale del 14 Giugno decretato dal governo - Controcopertina

In onore di un’icona della politica, del calcio e della televisione italiana, il governo ha proclamato un lutto nazionale in memoria di Silvio Berlusconi. L’annuncio arriva dopo la sua scomparsa a 86 anni, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del paese.

Un Gigante dalle Mille Facce

Silvio Berlusconi, noto per il suo impatto sulla politica italiana avendo ricoperto quattro volte la carica di Presidente del Consiglio, ha avuto anche un ruolo di primo piano nel calcio e nella televisione. Come proprietario del Milan, ha conseguito una miriade di trofei, e recentemente era anche il presidente del Monza, guidandoli nella Serie A per la prima volta nella storia del club.

Una Nazione in Lutto

L’Annuncio del Governo

Secondo quanto riportato da Fanpage, in risposta al triste decesso di Silvio Berlusconi, il governo di centrodestra, guidato dalla Premier Giorgia Meloni, ha preso una decisione significativa riguardante il giorno dei funerali del leader di Forza Italia.

Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha annunciato che il 14 giugno è stato dichiarato giorno di lutto nazionale. Ma il tributo non si ferma qui:

Dal 12 al 14 giugno 2023 , le bandiere nazionali ed europee sugli edifici pubblici in tutta Italia, nonché nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero, saranno esposte a mezz’asta.

Il 14 giugno, durante la cerimonia funebre che avrà luogo al Duomo di Milano, sei carabinieri in alta uniforme sorveglieranno la bara in segno di rispetto.

Un esponente del governo terrà un’orazione commemorativa ufficiale.

Un Addio Commosso

Dopo la scomparsa di Berlusconi, innumerevoli figure pubbliche e cittadini comuni si sono uniti nel dolore. Silvio Berlusconi è stato una figura imponente che ha plasmato l’Italia in molti modi. Con la dichiarazione di lutto nazionale, il governo riconosce la portata delle sue realizzazioni e il suo posto nella storia d’Italia.

Con il cuore pesante, la nazione si unisce nel dare l’ultimo saluto a un uomo che è stato un pilastro in politica, nello sport e nei media. Riposa in pace, Silvio Berlusconi.