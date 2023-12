Nella serata di venerdì 23 dicembre, si è conclusa l’edizione 2023 di The Voice Kids, che ha coronato Simone Grande, del team Clementino, come vincitore indiscusso. Simone, undicenne proveniente da Rozzano, in provincia di Milano, ha sbaragliato la concorrenza nella fase finale del talent, riproponendo la sua interpretazione emozionante di “Adagio” di Lara Fabian.

Una Vittoria Meritata

La competizione è stata intensa, con Simone Grande che ha sfidato tre avversarie talentuose: Rita Longardo e Alex Racioppi, anch’esse del team Clementino. La sua performance toccante e la sua voce straordinaria hanno conquistato sia la giuria che il pubblico a casa, garantendogli la meritata vittoria.

Gli Altri Finalisti

Oltre a Simone Grande, altri tre giovani talenti hanno concorso per la vittoria di The Voice Kids 2023:





Lucia (Lulù) Solazzo, del team Gigi D’Alessio

Emma Buscaglia, del team di Arisa

Desiree Malizia, del team Loredana Bertè

Tutti i finalisti hanno dimostrato incredibile talento e dedizione, rendendo la scelta estremamente difficile per i quattro coach.

Il Successo del Programma

The Voice Kids ha ottenuto un grande successo di ascolti durante questa edizione, consolidando la sua posizione tra i programmi televisivi più amati dal pubblico giovane. La conduttrice Antonella Clerici ha annunciato che il vincitore rappresenterà l’Italia al prossimo Junior Eurovision Song Contest, aggiungendo ancora più valore al titolo conquistato da Simone Grande.

La prima edizione di The Voice Kids, trasmessa in due puntate a marzo di quest’anno, aveva visto Melissa Agliottone, del team Loredana Bertè, trionfare come vincitrice. Melissa è stata ospite speciale nella puntata di stasera e ha consegnato il premio a Simone, dimostrando che The Voice Kids è una piattaforma di lancio incredibile per giovani talenti musicali.

Dopo il successo di quest’anno, possiamo sicuramente aspettarci una terza edizione di The Voice Kids, che verrà probabilmente trasmessa su Rai1 all’inizio dell’inverno dell’anno prossimo. Nel frattempo, Antonella Clerici tornerà a condurre la versione Senior del programma in primavera, promettendo ancora più emozioni e scoperte musicali.