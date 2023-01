Simone Montedoro Biografia, moglie e figli

Simone Montedoro è un attore affermato che ha partecipato a fiction popolari come Don Matteo e Il Commissario Montalbano. Ha anche dimostrato la sua versatilità apparendo in vari programmi televisivi, tra cui Tale e Quale Show nel 2021, dove ha messo in mostra il suo talento nell’imitare cantanti famosi, e Ballando con le stelle nel 2017. La sua biografia contiene dettagli sulla sua vita professionale e personale, senza segreti sulla sua relazione.

Chi è Simone Montedoro? Identikit

Nome completo: Simone Montedoro;

Data e luogo di nascita: Sono nato il 28 luglio 1973 a Roma.

Età: 49 anni;

Segno zodiacale: Leone;

Lavoro: Attore;

Altezza: circa 178 cm.

Questa biografia fornisce una panoramica della famiglia, dei genitori e delle origini di Simone Montedoro.

Simone Montedoro è nato a Roma il 28 luglio 1973. Fin dall’infanzia ha avuto un forte legame con i genitori; il padre e la madre sono stati i suoi primi sostenitori, incoraggiandolo a esplorare il mondo della recitazione.

Il cuore dell’attore è diviso tra Roma e Ibiza, tanto da spingerlo a prendere un volo per l’isola spagnola per amore. Tuttavia, non ha abbandonato la sua carriera di attore né la partecipazione ai talent show, dove ha ottenuto un successo costante.

Simone Montedoro cancro: malattia sconfitta

Nel 2004 a Simone Montedoro è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore raro che colpisce il sistema linfatico. Questa malattia ha reso necessario il suo temporaneo allontanamento dal set di Don Matteo, per potersi concentrare esclusivamente sulla sua guarigione.

Simone Montedoro è attivamente impegnato in varie attività professionali, oltre ad avere una serie di hobby e interessi.

Simone Montedoro è un attore che ha iniziato la sua carriera con i fotoromanzi prima di debuttare in teatro nel 1998 con No Exit. La sua carriera è stata catapultata al successo televisivo nel 2002, quando ha recitato ne Il Commissario Montalbano. Da allora è apparso in Distretto di Polizia, Un medico in famiglia, Medicina generale e, più recentemente, in Don Matteo, dove interpreta il ruolo del capitano dei carabinieri.

Nel 2009 è stato protagonista di Enrico Mattei – L’uomo che guardava al futuro; successivamente ha interpretato i ruoli principali in Gente di mare – L’isola, Santa Barbara e Matrimoni e altre follie.

Nel 2017 ha debuttato a Ballando con le stelle e nel 2021 è stato sia concorrente de Il Cantante Mascherato (nei panni dell’Orso Minore) sia narratore del docu-reality La Caserma. Il 2021 è stato un anno di tante esperienze, visto che è entrato anche nel cast di Tale e Quale Show.

Simone Montedoro apparirà in Tale e Quale Show 2021.

Simone Montedoro ha dato prova delle sue impressionanti capacità di impersonificazione partecipando a Tale e Quale Show 2021. Ha assunto con successo i panni di diversi cantanti, come Francesco De Gregori, Franco Califano, Adriano Celentano, Antonello Venditti e Jujo Iglesias.

L’aspetto fisico e i tatuaggi di Simone Montedoro sono degni di nota.

Simona Montedoro è un atleta impegnato; ha praticato pugilato e arti marziali fin da giovane e continua ad allenarsi regolarmente, come dimostrano le foto del suo fisico su Instagram. Ha diversi tatuaggi, tra cui un’ancora e una rondine sulla coscia destra, una stella sull’avambraccio destro e due rose dei venti sui piedi.

Simone Montedoro trapianto di capelli

Simone Montedoro si è evidentemente avvalso dei servizi di chirurghi altamente qualificati in Turchia per migliorare la crescita dei suoi capelli. Ciò è dimostrato dalla notevole differenza tra il suo aspetto attuale e la sua precedente stempiatura. Vale la pena notare che l’attore non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito a questa procedura cosmetica.

Durante l’infanzia di Simone Montedoro, è stata scattata una foto di lui in spiaggia.

Simone Montedoro ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto d’epoca della sua infanzia.

Simone Montedoro è una persona molto stimata.

Indipendentemente dal background, dall’origine o dal colore della pelle, tutti hanno bisogno di amore e accettazione.

Simone Montedoro ha una relazione stabile e ha dei figli.

Simone Montedoro ha una relazione con Lara Carnevale, un’atleta che ha fondato una palestra a Ibiza e ora è istruttrice di gyrotonic. Nonostante le voci di una relazione tra lui e Manuela Arcuri, nessuno dei due le ha confermate. Ha anche un figlio, Matteo, nato nel 2014.