Situazione drammatica a Corfù e Rodi con decine di villaggi colpiti

La Grecia è alle prese con una terribile emergenza a causa degli incendi che stanno flagellando l’isola. Le fiamme hanno costretto centinaia di persone a lasciare in fretta e furia le loro case e gli hotel, mettendo in salvo turisti e residenti con l’aiuto di barche e soccorritori. Questa è stata definita come “la più grande evacuazione mai effettuata nel Paese”. La situazione è estremamente critica, e le autorità stanno facendo il possibile per contenere gli oltre 82 roghi che stanno devastando l’intero territorio.

Incendi a Corfù e Rodi

L’isola di Corfù è stata colpita duramente dagli incendi, che hanno provocato l’evacuazione di ben 17 villaggi. Le fiamme si sono diffuse rapidamente, causando il panico tra gli abitanti. Anche l’isola di Rodi è stata duramente colpita dal vasto incendio che ha costretto alla fuga 30.000 persone. Il vicegovernatore della Grecia centrale ha testimoniato la difficile situazione, con il fuoco che divampava in diversi luoghi alle pendici del monte Pantokratoras.

Situazione Drammatica a Kiotari

La situazione a Kiotari è stata particolarmente spaventosa, con i residenti che hanno cercato disperatamente di spegnere le fiamme con gli estintori. Il forte vento e il denso fumo hanno reso i soccorsi ancora più difficili, mettendo a dura prova i vigili del fuoco che stanno lottando senza sosta per arginare l’incendio.

Impegno Internazionale contro gli Incendi

L’Unione Europea ha avviato un’importante operazione antincendio in tutta la Grecia, schierando oltre 100 vigili del fuoco e veicoli antincendio, nonché tre aerei tramite il meccanismo di protezione civile dell’Ue a Rodi. Tuttavia, la situazione rimane critica, e la popolazione è invitata a seguire attentamente gli ordini delle autorità per garantire la propria sicurezza.

Origine Dolosa degli Incendi?

I sindaci delle zone colpite temono che gli incendi possano essere stati causati intenzionalmente, poiché le fiamme sono divampate contemporaneamente in tre diversi luoghi alle pendici del monte Pantokratoras. Le indagini sono in corso per scoprire le cause di queste devastanti e pericolose scosse di fuoco.

La Grecia affronta questa emergenza con coraggio e determinazione, e l’impegno di soccorritori e comunità è fondamentale per superare questa crisi senza precedenti. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle operazioni di soccorso e sulle misure adottate per contenere gli incendi e proteggere la popolazione.

