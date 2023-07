“Soleil Sorge su rai? ora vi faccio capire”. Sonia Bruganelli esplode dopo la notizia sull’ex gieffina

Durante l’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli e Soleil Sorge avevano instaurato un legame speciale. L’ex moglie di Paolo Bonolis aveva elogiato la forza e la coerenza di Soleil, definendola la vera vincitrice del reality. E ora, l’annuncio ufficiale della partecipazione di Soleil Sorge a Rai ha riportato entusiasmo nel cuore di Sonia.

Nuovi progetti per Soleil

Soleil Sorge sarà parte integrante del cast di conduttori di Felicità su Rai2. La sua presenza sarà caratterizzata da due interessanti rubriche: una dedicata al cinema, in collaborazione con Enrico Vanzina, e l’altra sul benessere e la salute con il professor Lorenzetti. Il programma si occuperà di tematiche vicine alla nostra società, con personaggi di spicco, e andrà in onda dal 5 agosto al 16 settembre alle 12.00.

Sonia Bruganelli esprime la sua gioia

Non è passato molto tempo dall’annuncio e Sonia Bruganelli ha voluto condividere la sua felicità pubblicamente. La sua intuizione si è rivelata corretta, e si augura che questa sia solo l’inizio di nuove collaborazioni tra loro. Sonia sta affrontando settimane molto intense, sia a livello personale con la fine della storia con Paolo Bonolis, sia a livello professionale con nuovi impegni e la decisione di non essere opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Nuove sfide professionali per Sonia

La decisione di Sonia di non partecipare come opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip era stata annunciata da lei stessa. Tra i motivi, la sua partecipazione a diverse produzioni, tra cui la nuova e impegnativa edizione di Ciao Darwin, e altri progetti ancora top secret. Sonia ha preso questa decisione con trasparenza e senza polemiche, lasciando tutto il tempo possibile all’azienda per organizzarsi.

L’entusiasmo di Sonia Bruganelli per il nuovo programma di Soleil Sorge è palpabile e chissà che questa nuova avventura professionale non porti a nuove e interessanti opportunità per entrambe le donne nel futuro.