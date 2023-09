Sorpresa a Venezia: la bellissima sfila al Festival col pancino in vista. È la prima volta in pubblico

Una notizia sorprendente è giunta direttamente da Venezia: una bellissima donna si è presentata al Festival, sfoggiando visibilmente il suo pancino. È la sua prima apparizione pubblica da futura mamma e ha scelto un abito argentato adornato di paillettes per esaltare la rotondità della gravidanza. Miriam Leone non è l’unica ad aver svelato con orgoglio la sua dolce attesa, infatti un’altra bellissima donna ha fatto lo stesso durante la première del film “The Killer” di David Fincher.

La notizia della sua gravidanza era trapelata a metà luglio, quando ha condiviso uno scatto in cui si intravedeva il pancino. Questo annuncio a sorpresa ha entusiasmato i suoi follower sui social media. Durante la 80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, la futura mamma ha sfoggiato un elegante abito argentato adornato di paillettes che evidenziava le curve della gravidanza. Ha scelto un modello fasciante con gonna a sirena, una generosa scollatura e spalline incrociate dietro la schiena.

Nonostante la sua gravidanza, la bellissima Annabelle Belmondo, nipote del leggendario Jean-Paul Belmondo, ha indossato dei tacchi a spillo argentati di René Caovilla. Ha completato il suo look elegante e sofisticato con una parure di gioielli floreali incastonati di cristalli, i suoi capelli erano raccolti in un morbido chignon e ha sfoggiato un rossetto rosso sulle labbra. Di fronte ai fotografi, ha mostrato il suo più bel sorriso e ha coccolato dolcemente la pancia, incantando tutti con la sua prima apparizione pubblica dopo l’annuncio della gravidanza. Per il momento, non ha svelato l’identità del compagno che diventerà padre del suo bambino.