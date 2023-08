Sorpresi dal conto: 50 euro per un caffè e un’orzata? incredibile!

Il mondo degli scontrini “pazzi” si arricchisce di un nuovo episodio che ha suscitato discussioni e scalpore. Tuttavia, va detto fin da subito che la scena è da cartolina: Porto Cervo, la famosa piazzetta della Costa Smeralda. Lasciamo da parte l’inaspettato, poiché i prezzi erano chiaramente esposti nel menù. Vediamo cosa è accaduto e perché sta facendo tanto parlare.

Una Scelta di Classe con un Scontrino Costoso

Questa volta, è necessario sottolineare il contesto: il bar in questione si trova in una delle località più esclusive, Porto Cervo, frequentata da personalità vip e celebrità. Giuseppe Russo e la sua compagna Federica Franco, noti influencer napoletani di “Il mio viaggio a Napoli”, si sono recati in questo noto bar sardo e hanno condiviso un video mostrando lo scontrino finale: ben 50 euro per un caffè e un’orzata.

È vero, oltre alle bevande, il cameriere ha servito una serie di stuzzichini (anche se pare che non richiesti dagli ospiti). Tuttavia, secondo i due ragazzi, 50 euro per un caffè e un’orzata sono un prezzo sproporzionato. Va detto che i prezzi erano correttamente indicati nel menù del locale e che siamo a Porto Cervo, un luogo noto per i costi elevati.

La Sorpresa del Conto e la Reazione

“Abbiamo scelto un bar a caso nel centro – spiega Giuseppe Russo – e sul menù una coppetta di gelato costava 30 euro, mentre l’acqua oscillava tra i 15 e i 20 euro. Nonostante fossimo quasi tentati di andarcene, abbiamo deciso di ordinare almeno un caffè e un’orzata. La sorpresa è arrivata sotto forma di un vero e proprio aperitivo: pomodori, carote, pizzette, olive, arachidi, tramezzini e biscotti. Tutto era delizioso, tranne il caffè” afferma Russo a NapoliToday. “Ma quando abbiamo visto l’importo totale sullo scontrino, è stato uno shock: 50 euro per il caffè (30 euro) e l’orzata (20 euro). Era noto che Porto Cervo fosse costosa, ma non così tanto”.

Le Divergenze di Opinione e la Solidarietà

Come spesso accade in situazioni come queste, le opinioni sono discordanti. Non tutti concordano con le lamentele dei clienti, specialmente quando i prezzi sono chiaramente visibili e si tratta di una località di lusso. Tuttavia, molti altri dimostrano solidarietà per l’incredibile importo. La discussione sul giusto valore di un caffè e un’orzata a Porto Cervo è aperta, con opinioni contrastanti da entrambe le parti.