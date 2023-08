Amore senza età: donna di 61 anni vuole un figlio con marito di 24

In un mondo dove l’amore non conosce confini, una storia affascinante emerge, raccontando di una donna di 61 anni che ha sposato un uomo di soli 24. Cheryl McGregor, residente a Rome, Georgia, ha preso una decisione audace e sorprendente: desidera avere un figlio con il suo giovane marito. Nonostante la sfida data dall’età, la coppia è determinata e ha scelto di esplorare la maternità surrogata per realizzare il loro sogno di genitorialità.

Cheryl, madre di sette figli e nonna di 17 nipoti, non si ferma davanti alle convenzioni sociali. Sposata con Quran McCain, i due condividono una differenza di età di 37 anni. Questa straordinaria coppia ha deciso che è giunto il momento di allargare la loro famiglia e dare il via a questa nuova avventura.

Sapevano che il percorso verso la genitorialità sarebbe stato complesso, ma il desiderio di avere un figlio proprio li ha spinti a cercare soluzioni uniche. Optando per la maternità surrogata, Cheryl e Quran stanno cercando una madre surrogata compassionevole che accetti un accordo chiaramente definito: una volta nato il bambino, la madre surrogata non avrà alcun coinvolgimento nella sua vita futura.

La coppia ha reso chiaro che non cercano individui che vedano questa esperienza come un’opportunità di guadagno finanziario. Vogliono qualcuno che condivida il loro desiderio genuino di costruire una famiglia. In alternativa, se la strada dell’adozione fosse presa in considerazione, intendono cercare un bambino di discendenza mista, rispecchiando la loro diversità etnica e creando un legame di autenticità.

La loro storia d’amore ha radici che risalgono al 2012, quando Cheryl e Quran si sono incontrati per la prima volta mentre lavoravano in un ristorante fast food. Sebbene il sentimento romantico sia sbocciato più tardi, il destino li ha uniti nuovamente nel 2020. Da allora, il loro legame si è rafforzato, portandoli a unirsi in matrimonio e a intraprendere questo nuovo capitolo che li vedrà diventare genitori.

In un mondo in cui l’amore sfida pregiudizi e convenzioni, Cheryl e Quran dimostrano che il cuore non ha età e che il desiderio di creare una famiglia può superare ogni ostacolo.