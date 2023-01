Sport in tv oggi lunedì 9 gennaio 2023: orari e programma dettagliato

Oggi, lunedì 9 gennaio 2023, il mondo dello sport è pieno di emozioni! Ci sono le qualificazioni maschili e femminili degli Australian Open di tennis, oltre ai tornei ATP di Auckland e Adelaide 2 e ai tornei WTA di Hobart e Adelaide 2. Gli appassionati di calcio potranno godersi la Serie A e molto altro ancora! È una grande giornata di sport!

CALENDARIO SPORTIVO IN TV OGGI Lunedì 9 gennaio 2023

Preparatevi a un’emozionante partita di tennis alle qualificazioni maschili degli Australian Open su Eurosport Player! Non perdete questa emozionante opportunità di vedere il meglio del meglio competere per un posto nel torneo.

Preparatevi a un’esaltante giornata di tennis! Il primo incontro della giornata è Maestrelli-Andreev, seguito da Ritschard-Arnaldi, Cecchinato-Purcell, e il terzo incontro è Darderi-Ficovich e Laaksonen-Bonadio. Infine, il quarto incontro della giornata è Mager-Misolic! Sarà sicuramente una giornata di tennis emozionante, da non perdere!

00.00 Preparatevi a vivere il primo turno delle incredibili qualificazioni femminili degli Australian Open su Eurosport Player!

Non perdetevi l’incredibile match dell’ATP di Auckland tra Brooksby e Fognini – in diretta streaming su SuperTennisTV, SuperTennix e Tennis TV alle 03.00! Preparatevi a essere travolti dall’energia elettrizzante di questo imperdibile evento tennistico!

Non perdetevi l’emozionante match WTA Hobart delle 01.00 (non prima delle 10.00 Tig-Paolini) – in diretta streaming su SuperTennisTV, SuperTennix e WTA TV! Sarà sicuramente un evento emozionante da non perdere!

Preparatevi a un’emozionante notte di tennis alle 01.30! Guardate il match WTA Adelaide 2 su SuperTennisTV, SuperTennix e WTA TV – non perdetevelo!

Alzati e risplendi! È il momento di un’emozionante azione tennistica, con l’ATP Adelaide 2 che inizia alle 05.00. Non perdetevi l’emozione di Sonego-Draper, in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport Player e Tennis TV!

Non perdetevi l’emozionante partita tra Verona e Cremonese alle 18.30! Seguitelo su DAZN e DAZN Zone canale 214 su Sky, Sky Go e NOW. Preparatevi a un’emozionante azione calcistica!

Non perdetevi l’emozionante partita di Serie A tra Bologna e Atalanta, in diretta streaming su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go e NOW!

Non perdetevi l’incredibile partita di Calcio, Serie C, tra Ancona e Pontedera alle 20.45. Sintonizzatevi su RaiSport+HD, RaiPlay, Eleven Sports o DAZN per vivere l’azione e la passione di questa partita!

Preparatevi per l’elettrizzante incontro tra Oxford e Arsenal in FA Cup alle 21:00, in esclusiva su DAZN! Non perdetevi questa emozionante sfida tra due delle migliori squadre del campionato!

Preparatevi a un’elettrizzante serata di calcio nella Liga: l’Athletic Bilbao affronta l’Osasuna alle 21.00! Non perdetevi questa incredibile partita, sintonizzatevi su DAZN per assistere all’azione!