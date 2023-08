Sposata, ma condivide il letto con altri uomini – e il marito acconsente!’

Rae Nemetsky, 22enne influencer su TikTok, ha recentemente divulgato una rivelazione sorprendente sul suo matrimonio: pur essendo felicemente sposata, ha rapporti sessuali con altri uomini, ma con una particolarità: suo marito ne è a conoscenza e acconsente.

“La Richiesta del Marito: Una Fantasia Maschile”

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, è stato proprio il marito di Rae a proporre questa modalità relazionale. La 22enne ha chiarito: “Spesso questa scelta non viene dalla donna, ma è una fantasia tipica degli uomini.” Rae ha abbracciato questo stile di vita non appena si è sentita pronta e sicura. Il motivo principale? Sapeva che avrebbe reso suo marito felice. Tuttavia, Rae ha sottolineato che il marito mantiene un ruolo protettivo in tutto questo, assicurandosi che lei stessa sia sempre a suo agio con le sue decisioni.

“Consenso, Sicurezza e Confidenza: Le Colonne del Loro Matrimonio”

L’iniziale resistenza di Rae all’idea di avere rapporti con altri uomini è stata superata nel corso di un anno. Ora, mentre lei ha occasionalmente degli ‘amanti’, la loro connessione si limita esclusivamente al piano fisico.

Rae ha ribadito: “Se c’è il consenso del marito, non lo considero tradimento. Tuttavia, la differenza fondamentale rispetto al mio periodo da single è che alla fine della giornata torno dal mio marito, consapevole della sua felicità.”

“Come Funziona la Scelta degli ‘Amanti'”

Rae utilizza applicazioni come Tinder per entrare in contatto con potenziali partner. Una cosa interessante è che suo marito non ha mai desiderato conoscere l’identità di questi uomini. La famiglia di Rae è informata della natura unica della loro relazione. Nonostante questo stile di vita non convenzionale, la giovane sottolinea una verità fondamentale: è innamoratissima di suo marito e il suo cuore appartiene solo a lui.