Ferragosto di orrore: schianto mortale tra quattro auto! Valentina, solo 21 anni, strappata alla vita in modo scioccante

Dettagli dell’incidente

Nella serata di Ferragosto a Barbarano Mossano, Vicenza, si è verificato un drammatico incidente che ha coinvolto ben quattro auto. La vittima, purtroppo, è stata una giovane studentessa di soli 21 anni, Valentina Cracco. L’incidente ha avuto luogo precisamente alle 22.45 lungo la strada provinciale «Riviera Berica». In seguito allo scontro, due degli automobilisti coinvolti sono rimasti feriti, mentre un terzo è uscito illeso dall’incidente.

La tragedia di Valentina

Dopo l’impatto, i soccorritori sono intervenuti prontamente, ma per Valentina non c’è stato nulla da fare. Estratta dalle lamiere della sua Fiat Punto dai pompieri di Lonigo, il medico del Suem 118 ha purtroppo dovuto constatare il decesso. Si ipotizza che la giovane, residente a Nanto, Vicenza, sia deceduta sul colpo.

Le possibili cause dell’incidente

Dalle prime ricostruzioni emergerebbe un possibile tamponamento a catena. Una delle Golf avrebbe colpito l’auto di Valentina, che a sua volta avrebbe tamponato la Opel di fronte a lei, rimanendo intrappolata tra le due vetture. L’ulteriore Golf coinvolta, proveniente dalla direzione opposta, sarebbe stata coinvolta successivamente.

Indagini in corso

I carabinieri stanno conducendo accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell’incidente. Nel frattempo, i due feriti trasportati in ospedale sono stati sottoposti ad esami del sangue per determinare se fossero sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o alcol.

La reazione della comunità

La notizia della tragica scomparsa di Valentina ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Nanto. Un dolore profondo si è radicato in particolare nel cuore dei genitori, che hanno perso la loro unica figlia.

Intervento dei soccorsi

Gli interventi di soccorso, guidati dai pompieri di Lonigo, hanno garantito la sicurezza del tratto stradale coinvolto nell’incidente. Le operazioni, tra cui anche la deviazione del traffico e la raccolta delle testimonianze, si sono concluse solo all’alba del giorno seguente.