Stefano De Martino trionfa con "Sarò con Te: La Festa del Napoli": Ascolti da record e successo indiscusso - Controcopertina

Il successo di Stefano De Martino nella trasmissione dedicata al Napoli

Lo scorso 4 giugno 2023, Stefano De Martino ha presentato su Rai 2 il programma speciale “Sarò con Te: La Festa del Napoli” in onore della vittoria dello scudetto della squadra partenopea. Trasmesso in diretta dallo Stadio Diego Armando Maradona, l’evento è stato un vero e proprio trionfo, soprattutto in Campania, dove ha riscosso un enorme seguito. Approfondiamo ora nel dettaglio gli straordinari risultati di ascolto raggiunti.

L’abilità di Stefano De Martino come conduttore

Stefano De Martino ha dimostrato ancora una volta le sue grandi doti di conduttore in questa occasione. Il suo carisma e la sua simpatia sono riusciti a coinvolgere perfettamente il pubblico, come testimoniano i fantastici risultati di ascolto ottenuti. Per il marito di Belen Rodriguez, dunque, il successo professionale continua a sorridere.

Record di ascolti per “Sarò con Te: La Festa del Napoli”

La festa presentata da Stefano De Martino ha conquistato oltre 1 milione e 900 mila spettatori, raggiungendo quasi il 12% di share. Sono numeri straordinari per il ballerino napoletano, che ha portato Rai 2 ad un ottimo 54,8% di share. Nonostante ciò, Rai 1 è stata la rete più seguita della serata, grazie alla replica della fiction “Blanca” che ha attirato quasi 2 milioni e 400 mila spettatori, con il 14,50% di share.

Stefano De Martino trionfa come vincitore morale

Indubbiamente, Stefano è stato il vincitore morale della serata, grazie alla presentazione di un evento che ha conquistato il cuore di tante persone, intrattenute anche dagli ospiti speciali come le talentuose cantanti Emma ed Arisa. I risultati di Canale 5, invece, sono stati piuttosto deludenti con la replica del film “Il Papa Buono” seguito da 1 milione e 677 mila spettatori. Rete 4, invece, ha ottenuto un buon risultato con la replica del film “Il Miglio Verde” che ha ottenuto il 5,80% di share.

La sorpresa di Tv 8

Tra i risultati di ascolto della serata, spicca anche il successo ottenuto da Tv 8. Lo show dei Gialappa’s è stato visto da 863 mila spettatori, raggiungendo uno share del 5,10%, risultando essere una vera sorpresa in questa conclusione di stagione televisiva.

In conclusione, “Sarò con Te: La Festa del Napoli” ha consacrato Stefano De Martino come un talentuoso conduttore, capace di coinvolgere il pubblico e ottenere risultati straordinari di ascolto. Il successo dell’evento conferma la passione dei fan per la squadra partenopea e il talento di Stefano nel portare avanti spettacoli di grande impatto. Non resta che attendere con ansia le sue prossime sfide televisive.