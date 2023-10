“Sto gran figlio di mig***” è stata l’imprecazione usata da Beatrice Luzzi, a scatenare la lite (Video)

La famiglia allargata di Albano Carrisi è una certezza che ancora in molti non riesco ad accettare, sperando sempre in un ritorno di fiamma con Romina Power. Il cantante di Cellino San Marco, invece, sembra essere orgoglioso di ciò che è riuscito a costruire, come confermato anche dalla dichiarazione shock rilasciata da Loredana Lecciso.