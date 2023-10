Studenti che si comportano male a scuola? “A zappare nell’orto della scuola”

Un Progetto Rivoluzionario: Lezioni tra la Natura

Un progetto scolastico innovativo sta prendendo forma in Emilia: lezioni all’aria aperta, in un’aula appositamente progettata. “Il senso della sanzione è riflettere su ciò che si è fatto. Non c’è meglio del verde per farlo e non c’è niente di peggio che sospendere gli allievi”, spiega la preside Alessandra Canepa. Questo progetto offre un’alternativa alla tradizionale sospensione, permettendo agli studenti di riflettere sulle proprie azioni mentre si prendono cura di un orto scolastico.

L’Aula Outdoor: Un Nuovo Modo di Insegnare

Accanto all’orto, la grande novità di quest’anno è un’aula outdoor, dove le lezioni possono essere tenute all’aperto. Gli spazi sono stati progettati e realizzati da Mario Serantoni, esperto in architettura organica vivente, e Amerigo Sivelli, specialista in percorsi didattici. L’obiettivo dell’esperimento è quello di riportare i ragazzi in contatto con la natura, un’iniziativa che ha già suscitato molto entusiasmo tra gli alunni e i genitori.

Installazioni Sensoriali: Un Approccio Multisensoriale all’Educazione

Oltre all’orto e all’aula verde, sono state installate due opere per esperienze sensoriali. La prima, “Humming Stone”, è una roccia naturale modificata per condurre esperimenti vocali, mirati a esplorare la connessione tra voce ed emozioni. La seconda installazione, “You and Me”, è un gioco di specchi che sfida la percezione visiva, incoraggiando la riflessione su diversi punti di vista e promuovendo il dialogo e l’inclusione. Queste installazioni offrono agli studenti l’opportunità di apprendere in modo multisensoriale, arricchendo l’esperienza educativa.