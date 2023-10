Oroscopo Paolo Fox mese di Ottobre 2023: Chi sono gli angeli custodi dello zodiaco

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Angelo Custode: Gabriel Gabriel, il messaggero divino, vi accompagnerà in questo mese favorendo una comunicazione chiara e autentica. Ottobre sarà un periodo propizio per risolvere malintesi e rafforzare le relazioni.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Angelo Custode: Michael Con la protezione dell’Arcangelo Michael, il mese di Ottobre promette di essere energico e dinamico. Sarà un periodo ideale per intraprendere nuove iniziative e perseguire i vostri obiettivi con rinnovato vigore.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Angelo Custode: Raphael L’Arcangelo Raphael, conosciuto per le sue proprietà curative, vi supporterà in questo mese. Ottobre sarà un periodo di guarigione e rinnovamento, sia fisico che emotivo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Angelo Custode: Jophiel Jophiel, l’angelo della bellezza e dell’armonia, vi aiuterà a trovare equilibrio e serenità in questo mese turbolento. Sarà il periodo ideale per riscoprire la bellezza nelle piccole cose.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Angelo Custode: Azrael L’Arcangelo Azrael vi guiderà attraverso trasformazioni e rivelazioni profonde. Ottobre sarà un mese di introspezione e scoperta di nuove verità.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Angelo Custode: Sachiel Sachiel, l’angelo dell’abbondanza, vi porterà opportunità e fortuna in questo mese. Ottobre sarà un periodo propizio per l’espansione sia personale che professionale.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Angelo Custode: Cassiel Cassiel, l’angelo della temperanza e della pazienza, vi incoraggerà a rallentare e riflettere sulle vostre decisioni. Ottobre sarà un mese di crescita personale e maturità.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Angelo Custode: Uriel L’illuminazione e la comprensione saranno le benedizioni che Uriel porterà agli Acquariani in Ottobre. Sarà un periodo di apprendimento e scoperta.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Angelo Custode: Zadkiel Zadkiel, l’angelo della misericordia e del perdono, vi aiuterà a liberare vecchi rancori e a trovare pace interiore in questo mese.

Le previsioni astrologiche di Paolo Fox per il mese di Ottobre 2023 svelano una trama intricata di sfide ed opportunità. Con la guida degli angeli custodi dello zodiaco, ogni segno ha l’opportunità di navigare attraverso questi momenti con una rinnovata saggezza e forza. Prendete un momento per connettervi con il vostro angelo custode e scoprire la guida e il sostegno che hanno in serbo per voi.