Oroscopo Branko mese di Ottobre 2023: Chi sono gli angeli custodi dello zodiaco

Previsioni Astrologiche per gli altri Segni

Proseguiamo con l’analisi astrologica e la guida degli angeli custodi per gli altri segni zodiacali.

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Il radioso Michele è l’angelo custode del Leone, portando con sé forza e autorità.

: I momenti passati con il partner saranno intensi e memorabili. Lavoro: Preparatevi a assumervi ruoli di leadership e a brillare sul posto di lavoro.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

L’angelo custode Rafael guida la Vergine, offrendo guarigione e servizio.

: È il momento di curare vecchie ferite e avanzare in nuove relazioni. Lavoro: L’attenzione ai dettagli vi porterà lontano, con riconoscimenti in arrivo.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

Con Haniel come angelo custode, la Bilancia riceverà grazia e armonia.

: Nuove connessioni e rinnovato equilibrio nelle relazioni esistenti. Lavoro: L’armonia in ufficio favorirà un ambiente di lavoro produttivo.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

L’angelo custode Azrael porta trasformazione e rinnovamento allo Scorpione.

: Periodo di introspezione che porterà a una maggiore comprensione nelle relazioni. Lavoro: Un’ottima fase per iniziare nuovi progetti o cambiare direzione.

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

Con Sachiel come angelo custode, il Sagittario riceverà fortuna e abbondanza.

: Espansione e nuove avventure amorose all’orizzonte. Lavoro: Opportunità di crescita professionale e successo finanziario.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

L’angelo custode Cassiel porta disciplina e maestria al Capricorno.

: Stabilità e impegno saranno i temi principali. Lavoro: La dedizione e l’hard work porteranno a significativi avanzamenti di carriera.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Guidato dall’angelo custode Uriel, l’Acquario riceverà illuminazione e innovazione.

: Comunicazione aperta e onesta, con nuove prospettive in amore. Lavoro: Creatività e innovazione porteranno successo nei progetti.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Con l’angelo custode Zadkiel, i Pesci sperimenteranno compassione e perdono.

: Guarigione emotiva e riconciliazione sono favoriti durante questo periodo. Lavoro: Collaborazione e supporto reciproco porteranno a un ambiente di lavoro armonioso.

Conclusione: La Guida Celestiale di Ottobre

L’Oroscopo di Branko per il mese di Ottobre 2023 ci ha svelato gli angeli custodi dello zodiaco, offrendo una lente di ingrandimento sui potenziali e sulle sfide che ogni segno potrebbe incontrare. Con la guida e la protezione degli angeli, possiamo muoverci attraverso questo mese con una rinnovata fiducia e speranza, pronti ad accogliere tutte le benedizioni che l’universo ha in serbo per noi.