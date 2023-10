Svelato il lussuoso rifugio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: una dimora da favola ai Parioli

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono senza dubbio una delle coppie più celebri del panorama televisivo italiano. La loro meravigliosa dimora si trova nel quartiere Parioli di Roma, uno dei più eleganti della Capitale. Nonostante la perdita di Costanzo nel febbraio 2023, il ricordo della loro vita insieme permane in questa casa.

Un’occhiata alla riservatezza della coppia

La coppia ha sempre mantenuto un riserbo riguardo alla loro vita privata, inclusa la loro abitazione. Tuttavia, grazie a interviste e video, come quello rilasciato a Che tempo che fa nel 2018, è stato possibile dare uno sguardo all’interno del loro nido d’amore.

Nonostante le immagini della loro abitazione siano poche sul web, una video intervista rilasciata da Maurizio a Che Tempo Che Fa ci permette di vedere alcune stanze della loro splendida casa. In questo video, Maria ci guida attraverso la casa per rivelare una delle passioni più sfrenate del compagno: il gelato!

Lo studio di Maurizio

Dal video, possiamo vedere Maurizio nello suo studio, un ambiente elegante e raffinato con uno stile quasi antico. Lo spazio è caratterizzato da una scrivania in legno massiccio, piante da interno, un divano bianco e un mobile, probabilmente contenente dell’argenteria.

La cucina luminosa e moderna

Maria ci conduce attraverso un corridoio bianco ed elegante, adornato con quadri appesi alle pareti e un tappeto persiano molto raffinato, fino alla cucina. Quest’ultima è luminosa e moderna, con mobili in legno e un ampio frigorifero… dove Maurizio custodiva gelosamente le sue scatole di gelato!

Le altre stanze della casa

Nonostante non vengano mostrate nel video, la casa comprende molte altre stanze, tra cui la camera da letto. Si diceva che i due dormissero in letti separati, poiché Maurizio amava restare in salotto a guardare la TV per tutta la notte, a volte fino al mattino.