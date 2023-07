Temptation Island 2023: La sorpresa che ha lasciato senza parole la fidanzata. Il pubblico impazzisce - Controcopertina

La seconda puntata di Temptation Island 2023 è attesa con grande trepidazione dai fan del docu-reality. Trasmessa lunedì 3 luglio su Canale 5 in prima serata, poche ore fa gli account social dello show condotto da Filippo Bisciglia hanno pubblicato un nuovo video con anticipazioni. Mentre sappiamo già che alcuni concorrenti hanno richiesto il confronto finale al falò, come nel caso di Isabella che vuole affrontare anticipatamente la situazione con Manu, un altro fidanzato sembra aver chiesto al conduttore di incontrare la sua dolce metà.

Ancora non sappiamo di chi si tratti, ma nel promo della seconda puntata di Temptation Island 2023 vediamo Filippo Bisciglia entrare nel villaggio delle fidanzate per fare l’annuncio. A chi sarà rivolto? Tornando alle fidanzate, l’ultimo video spoiler mostra la reazione incredula di una di loro al falò. “Sono senza parole, non me lo sarei mai aspettato”, dice alla conduttrice dopo aver visto l’azione compiuta dal suo partner.

Temptation Island 2023: La reazione della fidanzata “senza parole”

Ancora non conosciamo il contenuto esatto del video mostrato da Filippo Bisciglia, ma la reazione di Perla è di puro sgomento. Come ha ribadito al conduttore di Temptation Island 2023, non si aspettava di vedere un gesto del genere da parte di Mirko.

Nonostante la clip si fermi proprio nel momento più intenso, questo piccolo spoiler su Perla e Mirko ha già scatenato il pubblico che segue le avventure sentimentali in Sardegna. “Perla, ti prego, non fare sciocchezze, perché hai una relazione con il ragazzo più affascinante del villaggio”, ha commentato uno dei telespettatori. Altri hanno notato che Perla, appena 24 ore dopo l’arrivo nel villaggio, si è fatta fare un massaggio ai piedi.

C’è anche chi dubita del suo vero amore per Mirko. Tra i tanti commenti al promo di Temptation Island 2023, spunta anche quello di una vecchia conoscenza del programma, Katia Fanelli: “Lei è fotonica”, ha scritto. Ricordiamo che nella puntata precedente, i due si erano concessi confidenze intime con gli altri concorrenti: lei ha parlato di “noia” e di una mancanza di iniziativa da parte di Mirko, che spesso si limitava a stare sul divano.