Temptation Island, guerra tra uomini: Igor vs Mirko per il cuore di Perla!

Temptation Island: Mirko aggredito da Igor, il nuovo fidanzato di Perla

Il famoso docu-reality di Canale 5, Temptation Island, è noto per le sue intense dinamiche relazionali, ma ciò che accade fuori dal programma può talvolta eclissare le tensioni del reality. L’ultimo episodio riguarda Mirko Brunetti, uno dei partecipanti dell’ultima edizione, che ha recentemente portato alla luce un episodio preoccupante attraverso le sue Instagram Stories, rivelando di essere stato vittima di un’aggressione.

Mirko Brunetti aggredito da Igor Zeetti

Mirko Brunetti sarebbe stato aggredito da Igor Zeetti, il nuovo compagno della sua ex-fidanzata, Perla Vatiero, con cui ha condiviso l’esperienza a Temptation Island. Secondo la sua versione, Mirko stava ballando con i suoi amici in discoteca quando Igor si è avvicinato in modo arrabbiato e minaccioso, insultandolo. Nonostante gli avesse chiesto di lasciarlo in pace, Igor ha continuato il suo comportamento aggressivo, arrivando persino a toccargli il viso.

La lite prosegue sui social

Ma la tensione tra i due non si è fermata all’episodio in discoteca. Mirko ha rivelato che Igor ha continuato a cercarlo sui social, nonostante avesse cercato di evitare ulteriori confronti. Mirko ha pubblicato screenshot mostrando i tentativi di contatto di Igor via Instagram, ribadendo la propria estraneità e disapprovazione verso tale comportamento.

Mirko Brunetti chiarisce la sua posizione

Mirko ha voluto chiarire ulteriormente la sua posizione e sottolineare il suo comportamento pacato durante l’episodio. Ha dichiarato che chi lo conosce sa l’educazione che ha nel rapportarsi con gli altri e che ha cercato di evitare ulteriori complicazioni. Il fatto che Igor sia stato allontanato dalla discoteca e non lui parla da solo. Inoltre, Mirko ha suggerito che non sarebbe la prima volta che Igor si comporta in maniera aggressiva e che le cose non si risolvono con atteggiamenti da bulletto in un locale, soprattutto quando l’altra persona sta cercando di passare una serata tranquilla. Soprattutto se non è nuovo a situazioni del genere.