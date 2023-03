Teresa Langella a Verissimo: «Aggredita da un medico, la giustizia è lenta ma non mi arrendo»

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sposano: l’ex partecipante di Uomini e Donne ricorda il passato difficile

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, coppia formatasi durante il programma Uomini e Donne, hanno annunciato il loro matrimonio. Dopo la romantica proposta di nozze alle Seychelles, i due sono stati ospiti a Verissimo per discutere dei loro progetti futuri. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Teresa ha anche affrontato il difficile passato.

Il trauma

Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, ha condiviso la sua esperienza di violenza subita da un medico anni fa. In un’intervista a Verissimo, ha spiegato che la causa legale è ancora in corso e che spera in una giustizia. Nel novembre 2021, aveva raccontato di aver subito molestie da un chirurgo: “Il mio incubo è iniziato nel 2018, quando ho deciso di sottopormi a un intervento di mastoplastica additiva al seno. Dopo alcune complicazioni nel post-operatorio, ho deciso di fare un secondo intervento con lo stesso medico. Inizialmente mi fidavo di lui, ma durante le visite pre-operatorie, le cose sono cambiate. Il medico sosteneva che altre parti del corpo fossero collegate al seno, e le sue visite diventavano inappropriatamente invadenti. In seguito, sono stata contattata dalla polizia giudiziaria in relazione a un’indagine su questo medico. Ho deciso di denunciare e ho scoperto di non essere l’unica ad aver subito molestie da parte sua”.

La fiducia nella giustizia

Nel corso dell’intervista, tra le parole d’amore dedicate al suo futuro marito Andrea Dal Corso, Teresa ha ribadito la sua fiducia nella giustizia. “Il processo è ancora in corso. Purtroppo i tempi sono lunghi. Tuttavia, credo nella giustizia e so che arriverà. Continuerò a lottare per questo e per tutte le donne che hanno subito violenza”, ha dichiarato Teresa Langella a Verissimo.