Dona un rene alla consorte: Biagio dona nuova vita a Concettina

Da un lato c’è Biagio Salerno, 63 anni, dall’altro sua consorte Concettina Giunta, 53 anni. La vicenda che coinvolge questa coppia di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, è quella di un enorme atto d’amore, di un dono di una nuova esistenza dopo tanto dolore. Biagio ha scelto di regalare un rene alla sua Concettina, colpita da policistosi renale, chiudendo così un tormentato periodo iniziato 6 anni fa, quando la donna è stata obbligata a intraprendere la dialisi in attesa di un trapianto.

“Abbiamo atteso per molti anni – ha narrato lui dal suo letto d’ospedale alla Gazzetta del Sud -. Successivamente, vedendo che l’attesa si prolungava all’infinito, ho optato per donare un rene a mia moglie poiché non desidero più vederla soffrire”. L’operazione, che si è conclusa con successo, è stata effettuata giovedì scorso presso gli ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

Da lunedì scorso, Biagio e Concettina sono ricoverati presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, dove giovedì si è realizzato l’intervento e dove la 53enne, ora in una stanza sterile, dovrà rimanere per 20 giorni. Tuttavia, in seguito, la coppia potrà finalmente ritornare alla normalità, dopo aver trascorso gli ultimi anni tra visite specialistiche e dialisi continue. Pertanto, per loro inizia una nuova esistenza.

“Sono trascorsi 5 anni da quando abbiamo pensato di fare questo per mia moglie, e desidero ringraziare il dottor Cozzupoli dei Riuniti di Reggio per l’enorme lavoro svolto – prosegue Biagio – Fortunatamente, grazie agli avanzamenti della medicina, attualmente tra persone in vita non esiste più il problema della compatibilità, infatti i pericoli di rigetto si possono affrontare con i farmaci.

“Pur avendo compiuto questo gesto per un parente – afferma ancora il 63enne – non posso negare che un po’ di apprensione ci sia stata, ma fare questa cosa mi ha fatto sentire completamente un altro individuo e ha migliorato le condizioni di vita di mia moglie. Oggi sono un uomo estremamente contento”. Il sindaco di Serra San Bruno ha definito l’azione di Biagio come “un modello per un’intera comunità che necessita di riassaporare valori profondi, concreti e autentici e non parole effimere sui social”.