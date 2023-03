Torino Napoli come vedere streaming gratis diretta live tv

Torino e Napoli si sfidano nella 27ª giornata di Serie A: ecco le formazioni ufficiali e come seguire il match in diretta tv e streaming.

TORINO-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Incontro: Torino-Napoli

• Data: domenica 19 marzo 2023

• Orario: 15:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Nella 27ª giornata di Serie A, il Torino di Ivan Juric affronta il Napoli capolista. I partenopei si presentano con grande entusiasmo, grazie alle ottime prestazioni in campionato e alla storica qualificazione ai quarti di Champions League ottenuta contro l’Eintracht Francoforte.

Il Torino arriva dalla vittoria contro il Lecce, mentre gli azzurri si sono imposti 2-0 sull’Atalanta, confermando la loro leadership nel campionato guidato da Luciano Spalletti.

Il Torino è in lizza per un posto in Europa con 37 punti in classifica e due vittorie consecutive contro Bologna e Lecce; il Napoli, invece, domina la Serie A con 68 punti.

Nel match di andata dello scorso 1 ottobre, Napoli-Torino si è conclusa 3-1 con una doppietta di Anguissa e gol di Kvaratskhelia e Sanabria.

Ecco tutto su Torino-Napoli: dalle formazioni ufficiali, a come seguirla in diretta tv e streaming.

ORARIO TORINO-NAPOLI

Torino-Napoli si disputerà domenica 19 marzo 2023 allo Stadio Olimpico Grande Torino: calcio d’inizio alle ore 15:00.

DOVE VEDERE TORINO-NAPOLI IN TV

Torino-Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN: per seguirla in diretta tv sarà necessario scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure console PlayStation e Xbox. In alternativa, il TIMVISION Box.

Per chi ha un abbonamento a DAZN e Sky, attivando Zona DAZN, sarà possibile vedere Torino-Napoli in tv sul canale 214 del decoder di Sky.

TELECRONISTA E COMMENTATORE

Edoardo Testoni e Massimo Gobbi saranno i telecronisti di DAZN per la partita tra Torino e Napoli.

TORINO-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Per seguire Torino-Napoli in diretta streaming, bisognerà scaricare l’app di DAZN su smartphone e tablet o collegarsi al sito di DAZN e selezionare la finestra della partita.

IN DIRETTA SU GOAL

La partita tra Torino e Napoli sarà disponibile anche su GOAL in diretta testuale: il prepartita, le formazioni e le azioni principali raccontate nel nostro live minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-NAPOLI

Juric potrebbe schierare Djidji in difesa, Aina favorito sulla fascia sinistra e l’ottimo Radonjic, visto a Lecce, ancora tra le linee a supporto di Sanabria. Assenti sia Karamoh che Miranchuk: Vlasic potrebbe essere schierato.

Per il Napoli, Spalletti potrebbe valutare alcune rotazioni dopo la Champions League, sebbene la sosta suggerisca che potrebbe optare per l’undici titolare, fatta eccezione per i soliti ballottaggi tra Mario Rui-Olivera e Lozano-Politano, con l’uruguaiano e il Chucky favoriti. Attenzione però a Kim e Osimhen, diffidati, che potrebbero risparmiarsi in vista del match contro il Milan. Demme soffre di affaticamento muscolare, mentre Marfella e Raspadori sono indisponibili.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Aina; Radonjic, Vlasic; Sanabria. All. Juric.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.