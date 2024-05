Briatore reagisce all’arresto di Toti: «In Italia le condanne sono veloci, conosco Giovanni da 30 anni, credo fermamente in lui».

L’imprenditore Flavio Briatore ha espresso il suo shock e la sua speranza per una rapida chiarificazione degli eventi seguiti all’arresto del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Le dichiarazioni sono state rilasciate a Ventimiglia, dove Briatore stava partecipando a un evento insieme al sindaco Flavio Di Muro. Durante l’evento, Briatore ha anche annunciato l’imminente apertura del suo nuovo locale, il Twiga, alla Baia Benjamin, prevista per metà giugno.





Il noto imprenditore si trovava a Ventimiglia per discutere di progetti futuri quando ha ricevuto la notizia dell’arresto di Toti. “È stato uno choc. L’ho saputo stamattina, mentre venivo qui e mi auguro che tutto si chiarisca, perché in Italia ti condannano subito. Appena succede qualcosa, sei già condannato,” ha commentato Briatore, evidenziando la rapidità con cui spesso si giunge a conclusioni affrettate in Italia.

Toti avrebbe dovuto partecipare all’incontro in Comune proprio quella mattina, ma i suoi piani sono stati interrotti dall’arresto. Briatore, che conosce Toti da circa trent’anni, si è detto convinto dell’onestà dell’amico: “Sono veramente stato scioccato. Pensate che a Genova i pm mi hanno perseguitato per dodici anni, per poi assolvermi. Speriamo si risolva nel più breve tempo possibile”.

L’arresto di Toti fa parte di un’indagine più ampia che coinvolge altre figure note, tra cui Aldo Spinelli, Matteo Cozzani, Paolo Emilio Signorini, e Mauro Vianello, tutti accusati di corruzione. Queste figure prominenti sono sotto scrutinio per il loro ruolo in varie capacità e affari che hanno portato alle accuse formali.

Il caso di Toti ha sollevato preoccupazioni riguardo la velocità del giudizio pubblico e del processo legale in Italia, un tema che Briatore ha toccato con particolare enfasi. La situazione continua a svilupparsi, e molti occhi sono puntati sulla risoluzione di questo caso di alto profilo, che potrebbe avere implicazioni significative per la politica e il business in Liguria e oltre. Nel frattempo, la comunità di Ventimiglia e i follower di Briatore attendono con interesse l’apertura del Twiga, sperando che porti una ventata di ottimismo e rinnovamento economico alla regione.