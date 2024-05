Roberto Basso: enigma sul tabaccaio rinvenuto deceduto nell’abitazione con un trauma cranico

Roberto Basso, 65 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Via Antiche Mura a Jesolo, in provincia di Venezia. Il ritrovamento del corpo ha suscitato immediate indagini da parte dei carabinieri di San Donà, allertati quando Basso non ha aperto il suo negozio né dato segni di vita. La lesione fatale, situata alla nuca, suggerisce la possibilità di un attacco con un oggetto contundente, sebbene non sia stata rinvenuta alcuna arma del presunto delitto.





Le indagini sono ancora in una fase preliminare, e non si esclude nessuna ipotesi, inclusa quella di un malore improvviso, anche se il tipo di ferita sembra indicare una caduta non accidentale. L’assenza di segni di effrazione o di furto di oggetti personali del defunto rende il caso ancora più complesso e misterioso.

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto in circostanze altrettanto strane. Un familiare, preoccupato per la mancanza di notizie, ha avvisato i carabinieri dopo aver visto Basso immobile attraverso una finestra della casa, situata in una zona piuttosto isolata della città. Gli investigatori e il personale scientifico hanno passato l’intera giornata a raccogliere prove, concentrandosi particolarmente sugli accessi all’abitazione e sull’analisi di eventuali impronte o tracce.

Roberto Basso, descritto come una persona tranquilla e riservata, viveva solo ma era ben circondato da parenti che risiedono nelle vicinanze. Il cordoglio ha pervaso la comunità jesolana, con parenti e amici che si sono radunati vicino alla sua abitazione per tutto il giorno. Le indagini continueranno a focalizzarsi sulle cause della ferita mortale e sul possibile coinvolgimento di altre persone.

Il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia del defunto e ha invitato alla prudenza: “È fondamentale non precipitarsi in conclusioni affrettate e lasciare che gli inquirenti svolgano il loro lavoro con la consueta professionalità”. La comunità è in attesa di risposte mentre si cerca di fare luce su questa tragica vicenda che ha scosso la tranquilla località veneta.