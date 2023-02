Terremoto Turchia: Can Yaman, aiuto e donazioni per il suo popolo

Anche Can Yaman si è mobilitata per aiutare la popolazione colpita dal drammatico terremoto (Turchia). Per maggiori dettagli, vedere la notizia. Can Yaman è un attore turco noto per la sua grande generosità. Recentemente ha donato denaro per aiutare le vittime del terremoto in Turchia.

La donazione e l’aiuto di Can Yaman sono molto apprezzati in seguito al terremoto in Turchia.

Anche se sto evidenziando le azioni degli attori turchi più noti in Italia, vorrei ribadire che tutti i personaggi televisivi turchi si stanno impegnando per aiutare la popolazione colpita dal tremendo terremoto.

Questa volta è stato Can Yaman a mobilitarsi per la raccolta di fondi. L’attore turco ha compiuto due azioni davvero nobili. Innanzitutto, Can Yaman ha donato 250.000 lire turche. In secondo luogo, ha pubblicato un post in cui invita chiunque a fare una donazione a Can Yaman for Children. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti ad Ahbap.

Le persone colpite dal terremoto hanno bisogno di cibo, medicine e vestiti. Pertanto, le raccolte di denaro saranno fondamentali proprio per questi scopi.

Vorrei congratularmi con Can Yaman per la sua generosità, bontà d’animo e volontà di aiutare i più bisognosi”. L’attore turco ha voluto fondare Can Yaman for Children, proprio per aiutare i bambini italiani ricoverati negli ospedali. Per saperne di più sull’associazione dell’attore turco, cliccate sul link sottostante.

Can Yaman ha donato denaro e aiuti per aiutare le persone colpite dal terremoto in Turchia.