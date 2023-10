Terribile incidente domestico: Fabio perde la vita sotto gli occhi della moglie

Una tragedia ha sconvolto Milano domenica mattina: Fabio Buffo, un uomo di 48 anni, è morto in un incidente mentre rincasava con il suo cane. Fabio è stato travolto e ucciso da un autobus della linea 175 di Atm mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, all’incrocio tra viale Enrico Forlanini e via Eugenio Bellosio.

Dettagli dell’Incidente

Secondo i resoconti dei giornali locali, Fabio stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con il suo cane quando un’autobus della linea 175 lo ha colpito. Un’auto Volkswagen Up era ferma sulla curva in quel momento, e l’autista del bus ha cercato di evitarla allargandosi sulla strada. A causa della visuale coperta dall’auto, l’autista del bus non ha visto Fabio.

Reazione della Moglie di Fabio

La moglie di Fabio, sconvolta, ha raccontato al Giorno di Milano: “È mio marito l’uomo travolto in strada. Questa mattina sono uscita di corsa quando mi hanno detto ‘è stato investito’. Nel frattempo ho sentito le sirene. Ma immaginavo fosse ferito, non potevo credere fosse morto. Non ci sono parole”. Il personale del 118 è intervenuto poco dopo l’incidente, ma non c’era niente che potessero fare per salvare Fabio.

Riflessioni sulla Sicurezza Stradale

La moglie della vittima ha espresso la sua frustrazione per la posizione delle strisce pedonali: “Se solo le strisce pedonali fossero state dieci metri più in là e non a ridosso della curva, forse Fabio si sarebbe salvato”. Ha aggiunto che almeno il loro cane Poldo si è salvato, offrendo un piccolo conforto in mezzo a tanto dolore.

Chi era Fabio Buffo

Fabio Buffo, che avrebbe compiuto 49 anni il 28 dicembre, era conosciuto come una persona estremamente gentile, un grande tifoso dell’Inter e un padre attento e presente. Originario di Melzo, viveva nel quartiere Forlanini a Milano e lavorava come rappresentante commerciale per un’azienda.

Solidarietà da Atm

Atm ha espresso la sua solidarietà alla famiglia di Fabio con un comunicato: “Un grave incidente stamattina intorno alle 9.30 in viale Forlanini ha coinvolto un bus della linea 175 e un uomo di 48 anni, che purtroppo è deceduto. Atm esprime la sua profonda vicinanza ai famigliari in questo momento di grande dolore. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine con cui c’è massima collaborazione da parte dell’Azienda. Atm si impegna a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia colpita da questo grave lutto”.