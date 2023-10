Il Nuovo Paradiso dei Pensionati Italiani: Albania

Molti pensionati italiani stanno scoprendo un nuovo paradiso in Albania, lontano dai problemi del Belpaese e approfittando delle vantaggiose condizioni di vita.

Il crescente fascino dell’Albania per i pensionati italiani

A seguito dell’aumento delle sfide in Italia, sempre più pensionati cercano rifugio in paesi vicini. E l’Albania, in particolare Durazzo, sta emergendo come una scelta popolare. Offrendo **spiagge attrezzate, wi-fi gratuito e una serie di altre amenità, Durazzo si presenta come una destinazione ideale.

Chi sono questi “esuli” italiani?

Non stiamo parlando di pensionati qualunque. Molti di loro provengono da carriere di successo: imprenditori, dirigenti di banche, quadri aziendali e molto altro. Sono attratti dalla vita tranquilla, dalla favorevole fiscalità albanese e dai costi contenuti.

La vita in Albania attraverso gli occhi di Carmine Iampietro

Carmine Iampietro, ex titolare di un’officina di Novara e ora leader dell’Associazione pensionati italiani in Albania, ha trascorso anni nel paese e non ha mai guardato indietro. Tuttavia, sottolinea la necessità di un’assicurazione sanitaria per lui e per i suoi compatrioti. Con niente tasse sulla pensione e bollette che costano in media solo 90 euro al mese, la vita in Albania sembra davvero attraente.

Perché l’Albania?

Molti pensionati italiani si sono sentiti insoddisfatti nel Belpaese, citando il sentimento di “essere in un Paese morto”. Ora, in Albania, godono di una vita tranquilla, facendo amicizia con i locali e godendo di momenti piacevoli, come racconta Gabriella Mondoni.

Mantenere il legame con l’Italia

Grazie ai voli low-cost, restare in contatto con i propri cari in Italia non è mai stato così facile. E con compagnie come Ryanair che investono in Albania, il paese continua a crescere in popolarità tra gli italiani. Tuttavia, mentre l’Albania si trova in Europa, non fa ancora parte dell’UE. E mentre ci potrebbero volere anni prima che ciò accada, sembra che gli albanesi siano felici così com’è.