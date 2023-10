Maria De Filippi e Sabrina Ferilli: Lusso ed Eleganza a “Tu sì que vales”

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli formano una coppia insuperabile a “Tu sì que vales”. Non solo sono amiche affiatate, ma anche giurate dell’attuale edizione del popolare programma televisivo che attira un gran numero di spettatori italiani. Il loro nome è una garanzia di professionalità, eleganza e bellezza. Durante l’ultima puntata del programma, hanno stupito tutti con degli outfit in tonalità rosa. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Lusso e Glamour sul Set di “Tu sì que vales”

Il duo di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli è una combinazione esplosiva davanti alle telecamere di “Tu sì que vales”. Non solo sono colleghe di giuria, ma anche grandi amiche. Hanno stupito tutti con il loro coordinato outfit rosa durante l’ultima puntata.

Outfit da Sogno per Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

Entrambe sempre eleganti, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli non hanno badato a spese per i loro abiti. Maria De Filippi ha optato per un completo giacca e pantaloni con fantasie floreali. Il costo del blazer monopetto si aggira intorno ai 1.450 euro, e abbinandolo ai pantaloni, il totale raggiunge i 2.000 euro.

Sabrina Ferilli, invece, ha scelto un abito di seta incrociato firmato Tom Ford. Anche per lei, l’outfit scelto si aggira intorno ai 2.000 euro, senza contare gli accessori esclusivi.

Momenti Indimenticabili a “Tu sì que vales”

Durante la puntata, sono accaduti momenti indimenticabili, come quando è salita sul palco la domatrice di draghi. Le espressioni sorprese e terrorizzate di Maria e Sabrina quando i tre draghi si sono avvicinati a loro hanno fatto sorridere tutti. E non dimentichiamo le reazioni spontanee dell’attrice Sabrina Ferilli: “Aiuto se questi mi cascano addosso che cosa può succedere stasera”.