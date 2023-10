Programmi Tv Stasera lunedì 9 ottobre 2023: programmazione completa tutti i canali

Scoprite cosa c’è in programma per la serata televisiva di lunedì 9 ottobre 2023. Abbiamo organizzato i film in sezioni tematiche per una consultazione più agevole. Ecco la programmazione serale dei principali canali tv, sia in chiaro che a pagamento.

Film in Prima Serata

– Rai 4 (21.20): Iron Mask – La leggenda del dragone – Un’avventura che porta il viaggiatore e cartografo inglese Jonathan Green attraverso la Russia e la Cina, incontrando principesse cinesi, il Re Drago e maestri di arti marziali.

– Rai Movie (21.10): Il grande Paese – Un western spettacolare ambientato nel Texas di fine ‘800 con un’accesa rivalità tra due dinastie.

– Italia 1 (21.26): Attacco al potere 2 – Un complotto minaccia la vita dei capi di Stato più potenti del mondo, tra cui il presidente degli Stati Uniti.

– Sky Cinema (21.15): Dungeons and Dragons – L’onore dei ladri – Un affascinante ladro si unisce a un gruppo di improbabili avventurieri per recuperare un’antica reliquia.

– Iris (21.00): Ocean’s Thirteen – Danny Ocean organizza un colpo contro Willy Banks, responsabile della rovina di Reuben Tishkoff, ex proprietario di un casinò e amico di Danny.

Serie TV e Telefilm

– Rai Uno (21.25): Imma Tataranni – Sostituto procuratore – Dopo mesi di convalescenza, Calogiuri ritorna al lavoro, cambiato e ossessionato dalla verità sull’attentato in cui Romaniello ha perso la vita. Imma lo coinvolge in un’indagine a Taranto.

– Rai 4 (21.20): Fire Country – Il detenuto Bode Donovan cerca redenzione unendosi a un team di vigili del fuoco nella sua città natale.

Programmi d’Attualità

– Rai Tre (21.20): Presadiretta – Un viaggio tra le più importanti case automobilistiche europee alla scoperta dell’industria automobilistica elettrica e dei suoi ostacoli in Italia.

– Rete 4 (21.30): Quarta Repubblica – Nicola Porro affronta temi d’attualità, politica ed economia insieme ai suoi ospiti.

Intrattenimento

– Rai Uno (21.20): Fake Show – Un programma che gioca con il confine tra il vero e il falso, l’originale e l’imitazione, l’intelligenza artificiale e l’umana fallibilità.