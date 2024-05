Uomini e Donne, Sossio Aruta critica Ursula Bennardo: “Hai scelto la libertà invece di mantenere la famiglia unita.”

Sossio Aruta ha recentemente condiviso un messaggio su social media indirizzato alla sua ex-partner, Ursula Bennardo, che ha scatenato molte discussioni. Il messaggio diceva: “Ti ricordo che il mio cuore era bellissimo e le mie intenzioni purissime. Quel nessuno, come mi definisci, ti ha donato una figlia per la vita”.





Dopo l’annuncio della loro separazione nel 2021, condiviso inizialmente da Ursula tramite un post su Instagram, i due non hanno smesso di lanciarsi frecciatine pubbliche. L’ultima di queste da parte di Sossio è stata la reazione a uno screen di una storia di Ursula, dove lei scriveva: “Ricorda: quando hai un cuore bello e intenzioni pure, non perdi nessuno. Semmai sono loro a perderti”. Sossio ha risposto sarcasticamente, definendola “la stronzata del giorno”.

Successivamente, Sossio ha pubblicato un lungo messaggio per chiarire la sua posizione: “Ti ricordo che il mio cuore era bellissimo e le mie intenzioni purissime. Quel nessuno, come mi definisci, ti ha donato una figlia per la vita. Semmai hai deciso tutto da sola, contro la mia volontà. Hai preferito la libertà alla famiglia unita. Io non volevo perderti, punto! Basta far capire il contrario, grazie”.

La storia d’amore tra Sossio e Ursula è nata durante la loro partecipazione al programma televisivo Uomini e Donne, da cui sono usciti come coppia nel 2019. La loro relazione è stata segnata da molti momenti felici, inclusa la nascita della loro prima figlia, Bianca. Tuttavia, secondo Sossio, la rottura non è stata causata da infedeltà ma da “incomprensioni e fraintendimenti” che hanno portato all’esasperazione. Nonostante i tentativi di mantenere la famiglia unita, ha spiegato che è essenziale che entrambi i partner condividano questo obiettivo, cosa che evidentemente non è avvenuta.

Questa vicenda ha suscitato grande interesse sui social media, riflettendo la continua fascinazione del pubblico per le dinamiche personali delle celebrità, soprattutto quando esse si svolgono tanto apertamente davanti agli occhi del pubblico.