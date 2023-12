Il giorno di Natale è stato segnato da una tragedia a Meaux, una cittadina vicino a Disneyland Parigi. Quattro bambini e la loro madre sono stati trovati morti nel loro appartamento, mentre il marito e padre è misteriosamente scomparso, scatenando una caccia all’uomo da parte della Gendarmerie. La strage ha scosso profondamente la comunità locale.

Il Sospettato Principale

Il principale sospettato in questa terribile vicenda è il padre di famiglia, un uomo di 33 anni già noto alle forze dell’ordine. Secondo il sito Actu 17, il crimine è avvenuto nell’edificio in piazza Adam-de-la-Halle. La situazione è diventata così critica che è stato istituito un perimetro di sicurezza intorno all’edificio, e i residenti sono stati avvertiti della pericolosità dell’uomo in fuga.

Indagini in Corso

Le indagini su questa tragedia sono state affidate al pubblico ministero di Meaux, Jean-Baptiste Bladier, e sono orientate verso l’omicidio premeditato. La comunità è sconvolta da questa terribile perdita, e le autorità cercano di fare luce su quanto accaduto.





Una Serie di Tragedie

Questa non è purtroppo la prima volta che una tragedia del genere si verifica nella zona. Solo pochi mesi fa, alla fine di novembre, un uomo di 41 anni si presentò in una stazione di polizia confessando l’omicidio delle sue tre figlie, di età compresa tra 4 e 11 anni, ad Alfortville, nella Valle della Marna. Un mese prima, un gendarme aveva ucciso le sue tre figlie prima di suicidarsi nella sua casa di Vemars, nella Valle dell’Oise.

Questi eventi tragici gettano una luce sinistra su una serie di storie familiari disturbate e richiamano l’attenzione sulle misure necessarie per prevenire simili tragedie in futuro. La comunità è unita nel cordoglio per questa perdita insensata.