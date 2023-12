In un mondo sempre più digitalizzato, un semplice “like” su Instagram può diventare il centro dell’attenzione e far scaturire una serie di supposizioni. Ecco cosa è accaduto quando Francesco Totti ha messo “like” a una foto pubblicata da Ilary Blasi, sua ex moglie, che la ritraeva in una cena pre-natalizia con le amiche Alessia Solidani, Michela Quattrociocche e Ughetta Di Carlo, presso il ristorante Rinaldi al Quirinale.

Questo apparentemente innocuo “like” ha scatenato la reazione dei fan, che hanno inondato l’immagine di commenti. “Bellissimo il like di Totti”, “Come mai il Capitano ha messo like?”, “Daje France’, prendi coraggio e rimetti a posto le cose”, sono solo alcuni dei commenti che sono stati postati sulla foto.

Una Mossa Inattesa

La reazione di Totti è stata inattesa, soprattutto considerando che solo poche settimane fa è uscito il documentario “Unica” di Ilary Blasi, nel quale non sono mancate accuse e frecciatine al marito. La separazione tra i due è stata uno dei gossip più chiacchierati dell’anno.





Natale con la Nuova Famiglia

In questi giorni, Francesco Totti ha deciso di trascorrere il Natale insieme alla sua nuova famiglia allargata. Dopo una breve fuga a New York con Noemi Bocchi e i suoi figli, l’ex capitano della Roma ha prenotato una vacanza a Montecarlo, invitando anche i figli avuti da Ilary Blasi con i rispettivi fidanzati. Chanel Totti, Cristian Babalus, Cristian Totti, Melissa Monti e Isabel hanno preso un aereo per raggiungere il loro papà nell’hotel super lussuoso a 5 stelle.

Insomma, il “like” di Totti ha scatenato molte speculazioni, ma per ora il significato dietro questo gesto rimane un mistero. Sarà davvero un segnale di pace tra l’ex coppia o semplicemente un modo per dimostrare maturità e rispetto reciproco? Resta da vedere come evolveranno gli eventi tra i due ex coniugi.