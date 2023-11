Terrore nel cuore della notte: padre uccide le sue tre figlie di 4, 10 e 11 anni

Un uomo precedentemente condannato per violenza domestica si costituisce dopo aver ucciso le sue tre figlie

Un tragico episodio ha scosso la tranquilla banlieue di Parigi, ad Alfortville, quando un uomo di 41 anni si è costituito confessando di aver ucciso brutalmente le sue tre figlie, rispettivamente di 4, 10 e 11 anni. L’orrendo delitto è stato scoperto quando l’uomo ha fatto la sua confessione al commissariato di Dieppe, situato a circa 200 chilometri di distanza dalla scena del crimine.

Un passato segnato dalla violenza domestica

L’assassino, originario del Marocco e in possesso di un permesso di soggiorno valido fino al 2025, non era nuovo agli occhi della giustizia francese. Nel 2021, era stato coinvolto in un caso di “stupro coniugale” e successivamente condannato per “violenza domestica con l’uso di un’arma”. Tuttavia, nonostante questa condanna, era stato rilasciato l’anno precedente con la condizionale e dotato di un braccialetto elettronico.

Un matrimonio tumultuoso e un accordo di custodia alternata

La sua relazione con la moglie era turbolenta, e sebbene fossero separati, avevano un accordo di custodia alternata per le bambine. Nel mese di agosto di quest’anno, il divieto di avvicinarsi alla moglie e alle figlie era stato revocato, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza della famiglia.





La scoperta macabra nell’appartamento

Dopo la confessione, la polizia ha fatto irruzione nell’appartamento della famiglia e ha fatto una scoperta agghiacciante: i corpi delle tre bambine. Due di loro sarebbero state uccise a coltellate, mentre l’arma utilizzata per la terza vittima deve ancora essere determinata. Attualmente, la madre delle bambine, una donna di 36 anni domiciliata a Marolles-en-Brie, è scomparsa, lasciando domande irrisolte sulla sua posizione e sul suo coinvolgimento nella tragica vicenda.

Domande sulle misure di protezione

Questa tragedia ha suscitato un’ondata di indignazione nella comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla efficacia delle misure di protezione adottate nei confronti di individui precedentemente condannati per violenza domestica. La società si interroga su come tali tragiche situazioni possano essere prevenute e come garantire la sicurezza delle vittime in tali contesti.

In un momento in cui la violenza domestica è un problema diffuso, questa terribile storia ci ricorda l’importanza di affrontare e prevenire tali atrocità e di rafforzare le misure di protezione per coloro che ne sono vittime. La comunità, unita nel dolore, cerca risposte e spera che le autorità possano fare tutto il possibile per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro.