Giovane uccide moglie e figlia e tenta il suicidio

In una tragica serie di eventi, un giovane di 24 anni ha commesso un omicidio orribile, uccidendo sua moglie, 25 anni, e la loro figlia di soli 5 anni a coltellate, per poi tentare il suicidio tagliandosi la gola. Questo sconvolgente episodio è avvenuto a Madrid, e il giovane, di nazionalità peruviana, è ora ricoverato in condizioni gravissime presso l’ospedale 12 de Octubre della città.

Le Circostanze Surrounding dell’Omicidio

Il padre della donna ha dichiarato alla polizia che il genero aveva un ordine restrittivo nei confronti della figlia a seguito di una denuncia per abusi. Tuttavia, la Polizia di Stato non ha ancora confermato questa informazione. Secondo il padre, la coppia stava per avviare la procedura di separazione, nonostante non vivessero più insieme. L’uomo aveva preso un appartamento nello stesso edificio in cui risiedevano la moglie e la figlia.

L’Agghiacciante Notte dell’Omicidio

La terribile notte dell’omicidio è iniziata verso l’1:30 quando il giovane è entrato nell’abitazione con una chiave. Prima ha aggredito la figlia, tagliandole la gola, poi si è diretto nella camera della moglie, attaccandola. La donna è riuscita a fuggire con il cellulare, scendendo nel garage e avvertendo la Polizia Nazionale.





Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato la 25enne con numerose ferite su tutto il corpo, ma i tentativi di rianimarla sono stati vani. Nella casa, la polizia ha scoperto la figlia morta nel suo letto, mentre il padre giaceva nel soggiorno con una ferita al collo, tentativo di suicidio. In un’altra stanza, sono stati trovati sani e salvi altri due bambini di un’altra coppia e i loro genitori, che si erano chiusi in casa udendo le urla della 25enne.

Un Allarmante Aumento dei Femminicidi in Spagna

Se confermato dalle indagini in corso, questo atroce omicidio rappresenterebbe il 53esimo femminicidio in Spagna quest’anno e il sesto solo a Madrid. È rilevante notare che dodici delle vittime avevano precedentemente denunciato i loro aggressori, alimentando il dibattito sulla violenza di genere nel paese. Questa tragica storia ci ricorda l’importanza della lotta contro la violenza domestica e la necessità di fornire supporto alle vittime in pericolo.