Si stendono sul bordo dell’autostrada e rischiano l’ipotermia: due giovani di 29 anni salvati a Como

Durante un controllo di routine nella notte tra il 25 e il 26 aprile, gli addetti alla manutenzione dell’autostrada Pedemontana Lombarda hanno compiuto un salvataggio decisivo. Intorno alle 3 del mattino, mentre percorrevano la carreggiata in direzione di Villa Guardia, hanno notato due figure immobili oltre il guardrail.





Subito, i lavoratori hanno tentato di comunicare con i due individui, ma non ricevendo risposta, hanno prontamente chiamato i soccorsi. Una squadra della polizia stradale di Como è rapidamente intervenuta, coordinando l’arrivo degli aiuti medici.

Sul posto sono giunte due ambulanze, una della Croce Azzurra di Como e l’altra della Croce Rossa di Lurate Caccivio, che hanno fornito i primi soccorsi ai due giovani, un ragazzo e una ragazza entrambi di 29 anni. I paramedici hanno agito velocemente per stabilizzare i due, che versavano in uno stato di ipotermia e grave pericolo per la loro vita, e li hanno trasportati d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo.

Le circostanze che hanno portato i due svizzeri su quel tratto autostradale restano avvolte nel mistero. Nessun veicolo incidentato o parcheggiato è stato trovato nelle immediate vicinanze, e le prime indagini hanno rivelato che i giovani erano arrivati a piedi dalla Svizzera.

Gli agenti della polizia stradale hanno già informato le autorità svizzere e stanno attivamente lavorando per acquisire e analizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’area, nella speranza di ricostruire gli spostamenti dei due prima dell’incidente.

Intanto, i due 29enni rimangono ricoverati in ospedale, ma le notizie sul loro stato di salute sono incoraggianti. I medici hanno riferito che le condizioni dei giovani stanno migliorando significativamente e che non sono più considerati in pericolo di vita.

Questo incidente ha messo in luce non solo la vulnerabilità dei viaggiatori in situazioni impreviste ma anche l’importanza della sorveglianza e del pronto intervento lungo le autostrade, essenziali per prevenire tragedie maggiori e garantire la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.