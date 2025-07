Fabio Fulco sarà papà per la seconda volta, la moglie Veronica Papa è in dolce attesa: “La vita ci ha sorriso di nuovo”

L’attore Fabio Fulco ha condiviso con i suoi fan una notizia speciale: lui e sua moglie, Veronica Papa, stanno aspettando il loro secondo figlio. L’annuncio è arrivato tramite un post su Instagram, dove Fulco ha mostrato alcuni dolci momenti di famiglia, inclusi scatti della loro primogenita Agnes mentre bacia il pancione della mamma. La coppia, che ha celebrato il matrimonio nel 2023, aveva manifestato il desiderio di espandere la famiglia e ora quel sogno sta per diventare realtà.





Nel post condiviso sui social, l’attore ha scritto: “La vita ci ha sorriso ancora! Un altro Angelo sta per arrivare per scrivere un nuovo capitolo della nostra Favola”. Le immagini pubblicate sono state scattate durante un recente viaggio a Miami, dove la famiglia si è goduta momenti di relax e felicità prima di questa nuova avventura.

La storia d’amore tra Fabio Fulco e Veronica Papa è iniziata sette anni fa e si è consolidata con la nascita della loro prima figlia Agnes nel 2021. Due anni dopo, nel luglio 2023, i due hanno coronato il loro amore con una romantica cerimonia di matrimonio nella basilica di Santa Trofimena, a Minori, in Costiera Amalfitana. La scelta della location ha aggiunto un tocco speciale al loro giorno più importante, celebrato in un’atmosfera intima e suggestiva.

Dopo le nozze, la coppia aveva espresso apertamente il desiderio di avere altri figli. In un’intervista al settimanale “Chi”, Fulco aveva dichiarato: “Non vediamo l’ora di dare a nostra figlia un fratellino o una sorellina. Ci dobbiamo muovere. Non andremo in viaggio di nozze perché sto lavorando, ma per concepire un figlio non serve. Non pensavo di meritare tutto questo amore”. Queste parole riflettono il forte legame che unisce i due e la loro determinazione a costruire una famiglia numerosa.

Nonostante l’entusiasmo per la nuova gravidanza, non sono stati rivelati dettagli sul sesso del nascituro né sulla data prevista per il parto. Tuttavia, la gioia della coppia è palpabile e condivisa con i loro follower sui social, che hanno risposto con numerosi messaggi di affetto e congratulazioni.

Fabio Fulco, noto per le sue interpretazioni in televisione e cinema, ha sempre mantenuto un profilo discreto riguardo alla sua vita privata. Tuttavia, negli ultimi anni ha scelto di condividere alcune tappe importanti del suo percorso personale, come la nascita della figlia Agnes e il matrimonio con Veronica Papa. Questa apertura ha permesso ai fan di conoscere meglio l’uomo dietro l’attore e di apprezzare la sua dimensione familiare.

La coppia sembra vivere un momento di grande serenità e soddisfazione. I sette anni trascorsi insieme hanno rafforzato il loro legame e la nascita del secondo figlio rappresenta una nuova tappa nel loro viaggio familiare. La scelta di annunciare la notizia attraverso i social media dimostra quanto sia importante per loro condividere questa gioia con chi li segue e li sostiene.

La basilica di Santa Trofimena, dove si sono sposati, è stata testimone di un matrimonio ricco di emozioni. Situata nella pittoresca città di Minori, in Costiera Amalfitana, questa chiesa ha offerto uno scenario perfetto per celebrare l’unione tra Fabio Fulco e Veronica Papa. L’evento ha segnato l’inizio di una nuova fase nella loro vita insieme, caratterizzata da amore, complicità e il desiderio di crescere come famiglia.

Ora, con l’arrivo del secondo figlio, la coppia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della loro storia d’amore. La nascita del bambino sarà un momento indimenticabile che arricchirà ulteriormente la loro vita. Nel frattempo, i fan continueranno a seguire con interesse gli aggiornamenti sulla gravidanza e a sostenere Fabio Fulco e Veronica Papa in questa nuova avventura.