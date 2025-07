Navarro scherza con Sinner: “Dopo Wimbledon sono preoccupata. Ora tocca a te fare il lavoro duro”

Il prossimo torneo di doppio misto degli US Open vedrà una coppia inedita che promette di attirare l’attenzione degli appassionati di tennis: il campione di Wimbledon, Jannik Sinner, e la tennista americana Emma Navarro, attualmente nella top ten della classifica WTA. Una collaborazione che ha già fatto parlare di sé, soprattutto dopo le dichiarazioni scherzose della Navarro, che ha invitato il collega italiano a migliorare le sue abilità a rete.





In un video pubblicato sui social, Emma Navarro ha espresso il proprio entusiasmo per l’imminente collaborazione con Jannik Sinner, ma non ha esitato a lanciare una simpatica provocazione: “Ho visto molte delle tue partite, ho visto la finale e hai giocato un ottimo tennis, complimenti. Ma mi sto un po’ preoccupando perché non ho visto molto gioco a rete. Hai fatto un tweener che è stato molto bello da vedere, ma non penso conti. Avrò bisogno che ti alleni un po’ a rete sui campi di doppio nel prossimo mese, così spero che riuscirai a migliorare a rete. Io mi sto allenando molto in doppio tutti i giorni, ho bisogno che alzi un po’ il tuo livello di gioco anche tu. Mettiamoci al lavoro”.

La richiesta della Navarro non è casuale: nel doppio misto, le abilità a rete sono fondamentali per ottenere risultati di alto livello. L’americana ha dimostrato grande impegno nell’allenarsi quotidianamente per questa specialità, e il suo invito a Sinner rappresenta un chiaro segnale della determinazione con cui la coppia intende affrontare il torneo.

Gli US Open hanno deciso di apportare modifiche significative al formato del doppio misto, che quest’anno sarà disputato in due giorni durante la settimana precedente ai tornei di singolare maschile e femminile. Una scelta che mira a rendere questa competizione ancora più spettacolare e coinvolgente per il pubblico. La coppia formata da Sinner e Navarro è stata una delle più discusse finora, considerando sia il talento individuale dei due atleti sia la loro capacità di creare dinamiche interessanti sul campo.

Commentando questa nuova esperienza, Jannik Sinner ha ammesso di aver incontrato Emma Navarro solo una volta prima d’ora. Nonostante la scarsa conoscenza reciproca, entrambi sembrano determinati a lavorare insieme per ottenere risultati significativi. Anche la Navarro ha scherzato sulla loro collaborazione, sottolineando l’importanza di migliorare alcuni aspetti del gioco per affrontare al meglio questa sfida.

Tra le possibili sfide che potrebbero attendere la coppia italiana-americana agli US Open, si parla anche di un eventuale incontro con altri nomi illustri del tennis, come Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu, che potrebbero formare un’altra coppia di grande richiamo. Questo aumenta ulteriormente l’attesa per il torneo, che promette spettacolo e competizione ai massimi livelli.

La decisione degli US Open di concentrare il doppio misto in due giorni specifici rappresenta una novità interessante nel panorama del tennis internazionale. L’obiettivo è quello di dare maggiore visibilità a questa disciplina e di offrire al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente. La presenza di giocatori come Sinner e Navarro contribuirà sicuramente ad aumentare l’attenzione su questo evento.

Per vedere all’opera la coppia formata da Jannik Sinner ed Emma Navarro, bisognerà attendere la seconda metà di agosto, quando prenderà ufficialmente il via il torneo di doppio misto degli US Open. Nel frattempo, i due atleti avranno l’opportunità di lavorare insieme per perfezionare la loro intesa sul campo e mettere in pratica i consigli della Navarro

Time to get to work 😤 Emma Navarro and @janniksin have entered the US Open Mixed Doubles Championships and Emma wants to ensure Jannik is at the top of his game 😅 pic.twitter.com/iW4mkm2fyB — US Open Tennis (@usopen) July 17, 2025