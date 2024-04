Francesca Chillemi età, filgi, vita privata, fidanzato: chi è il compagno Stefano Rosso

Stefano Rosso, nato il 1 giugno 1979 a Marostica, provincia di Vicenza, è un influente imprenditore italiano nel settore dell’abbigliamento. A 43 anni, Stefano ha già lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda, in particolare come presidente e fondatore di OTB, il gruppo che controlla marchi di prestigio come Diesel. La sua visione e le sue strategie hanno giocato un ruolo cruciale nel posizionare OTB come un leader nel mercato globale dell’abbigliamento.





Stefano Rosso età, compagna, figli

La vita personale di Stefano è altrettanto ricca e variegata. È fidanzato con l’attrice Francesca Chillemi, una relazione nata grazie all’intervento di un’amica comune. La coppia, che condivide una profonda connessione personale e professionale, ha accolto nel mondo la loro figlia Rania, nata il 22 febbraio 2016. La nascita di Rania ha segnato un momento felice per la coppia, che ha scelto di trasferirsi a New York per costruire insieme una vita familiare.

Biografia

Stefano è il figlio di Renzo Rosso, il fondatore del marchio iconico Diesel, e ha ereditato dal padre non solo l’azienda di famiglia ma anche un acuto senso imprenditoriale e una passione per il design innovativo. Dopo aver completato gli studi liceali a Bassano del Grappa, Stefano ha deciso di espandere i suoi orizzonti formativi e professionali trasferendosi a New York, dove ha frequentato il prestigioso Fashion Institute of Technology. Qui si è laureato in commercio internazionale e marketing, una formazione che gli ha fornito le competenze e la conoscenza necessarie per navigare con successo nel complesso panorama della moda globale. Dopo diverse esperienze internazionali significative, Stefano è tornato in Italia, pronto a assumere un ruolo di leadership nell’azienda di famiglia.

Francesca Chillemi

Francesca Chillemi, compagna di Stefano, è un volto noto nel panorama dell’entertainment italiano. Nata il 25 luglio 1985 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Francesca ha iniziato la sua carriera vincendo il titolo di Miss Italia nel 2003 a soli 18 anni. Dopo i primi passi nel mondo della moda, ha iniziato una fruttuosa carriera televisiva, diventando una stella di diverse serie TV di grande successo in Italia. Tra i suoi ruoli più noti, ci sono le partecipazioni in serie acclamate come “Un medico in famiglia 4”, “Squadra Antimafia”, “Il Commissario Montalbano”, e “Braccialetti Rossi”. Francesca ha anche brillato in produzioni come “La bella e la Bestia” e nella popolare serie di Rai 1 “Che Dio ci aiuti”, dove interpreta il ruolo di Azzurra Leonardi. Recentemente, Francesca ha ampliato ulteriormente il suo portfolio artistico entrando nel cast di “Sposami” e lavorando nella serie di Canale 5 “Carabinieri”. Attualmente, è impegnata sul set di “Viola come il mare”, una nuova serie dove recita al fianco dell’attore turco Can Yaman, dimostrando la sua versatilità e il suo talento nel campo recitativo.