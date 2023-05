“Ti piacciono uomini o donne?”. Isola, dei Famosi, da Cristina Scuccia la risposta bomba. Ora si sa

La cantante e ex suora parla della sua vita sentimentale e delle voci sulla sua sessualità

Da quando è entrata all’Isola dei Famosi, Suor Cristina Scuccia, ormai ex suora, è al centro dell’attenzione mediatica. Molti si chiedono cosa nasconda dal punto di vista sentimentale, mentre altri affermano di conoscere dettagli intimi sulla sua vita.

L’amicizia speciale con Helena Prestes e le illazioni sulla sessualità

Nei primi giorni dell’Isola, si è parlato molto di un’amicizia speciale tra Suor Cristina e Helena Prestes. L’opinionista Vladimir Luxuria ha poi rivelato di sapere qualcosa in più sulla sessualità della cantante, scatenando un grande interesse mediatico. Successivamente, la giornalista Grazia Sambruna aveva anticipato un possibile coming-out da parte di Suor Cristina.

Suor Cristina risponde alle domande sulla sua vita sentimentale

In Honduras, alcuni partecipanti all’Isola dei Famosi hanno iniziato a chiedere all’ex suora cosa stesse succedendo e quanto di vero ci fosse nelle voci sulla sua sessualità. Tra questi, Marco Mazzoli, uno dei volti di Radio 105, che ha chiesto a Suor Cristina di chiarire la situazione.

“Mi piacciono le persone”

Suor Cristina ha risposto senza esitazioni alle domande sulla sua preferenza tra uomini e donne, affermando: “Niente! Mi piacciono le persone”. Successivamente, Mazzoli le ha chiesto se sentisse la mancanza di un partner per sfogarsi fisicamente. Cristina Scuccia ha spiegato di stare bene anche da sola e di aver riscoperto una vita “normale” dopo 15 anni di vita monastica.

La ricerca della persona giusta

L’ex suora ha poi aggiunto: “No, non mi manca un compagno. Dopo quindici anni di una vita particolare non è così facile… Sfogarsi? Dov’è scritto questo? Mica siamo degli animali. Io potrei vivere benissimo nella mia castità. In questo tempo ho conosciuto qualcuno, ma sono io che do poco spazio, faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta, perché no”.

Resta da vedere se, durante questa edizione dell’Isola dei Famosi, Suor Cristina si lascerà andare e, magari, troverà anche l’amore.