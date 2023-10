Ti ricordo chi sono le Amiche in Onda di Reazione a Catena 2023: cognome e vincite

Chi Sono Le Amiche in Onda

Nella lista delle squadre campionesse che hanno fatto la loro comparsa in Reazione a Catena 2023, ci sono anche le ‘Amiche in Onda’. Questo trio di amiche, unite da lunga data, ha portato ventate di freschezza a questo game show. La loro presenza ha attirato l’attenzione del pubblico, generando curiosità su chi siano davvero queste ragazze e da dove vengano. Scopriamolo insieme.

Una Squadra Affiatata

Le ‘Amiche in Onda’ hanno scelto questo nome perché rappresenta perfettamente il loro legame solido e affiatato. Originarie del Sud Italia, più precisamente della splendida Puglia, queste tre ragazze hanno dimostrato una notevole preparazione e astuzia nel gioco, che le ha portate a esordire in modo spettacolare. Ora diamo un’occhiata più da vicino a chi sono:

Donatella Farina

Donatella Farina, originaria di Policoro, Basilicata, ma adottata dalla Puglia, è una ricercatrice sanitaria con una grande passione per la scienza. Tra le sue altre passioni, spiccano la lettura e l’amore per la musica.

Mariluna Deleonardis e Valeria Rizzo

Mariluna Deleonardis e Valeria Rizzo sono orgogliose del loro legame con il Salento, tanto da definirsi ‘salentine doc’. Le ragazze sono molto attive su Instagram, dove condividono la loro esperienza.

Le Vincite Delle Amiche in Onda

Le Amiche in Onda hanno fatto il loro ingresso nel programma il 29 settembre e hanno dimostrato il loro valore rimanendo in gara per ben tre puntate. Durante il loro percorso, hanno ottenuto due trionfi notevoli, grazie alla loro abilità nel gioco dell’Ultima Catena, che ha permesso loro di mantenere il montepremi iniziale più alto possibile. La loro prima vittoria è valsa 16.250 euro in gettoni d’oro, ma la seconda è stata ancora più spettacolare, con un montepremi di 47.500 euro. Quest’ultimo rappresenta il premio più consistente mai vinto in questa edizione del programma.

In totale, le Amiche in Onda hanno accumulato 63.750 euro in gettoni d’oro. La loro performance ha conquistato il cuore del pubblico, che sta seguendo con entusiasmo il loro percorso su social media. Sembra che queste affiatate ragazze abbiano guadagnato una base di fan fedeli che le sostengono calorosamente.